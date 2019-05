Bernardo Montoya mantendrá un careo con su exnovia

Bernardo Montoya, el único detenido por la muerte de la joven de Zamora Laura Luelmo va a mantener un careo por videoconferencia con su exnovia, que también lo hará por este método desde la cárcel onubense de La Ribera, mientras que Montoya lo hará desde Sevilla II, en Morón de la Frontera, el próximo 16 de mayo a las 10,30 horas.

Según ha informado a Europa Press el letrado de la defensa, Miguel Rivera, en esta nueva comparecencia Bernardo Montoya "se va a ratificar íntegramente" de la última versión dada en sede judicial el pasado 4 de abril cuando también declaró por videoconferencia para cambiar su anterior versión de los hechos --donde se autoinculpaba de la muerte de la joven profesora-- y acusar a la exnovia.

Rivera ha manifestado que "hubiese preferido" que el careo entre la expareja fuese "presencial" en la sede de los Juzgados de Valverde del Camino, donde sí se personarán las diferentes partes en el proceso y ha afirmado no saber si la exnovia responderá a sus preguntas, ya que está en "su legítimo derecho de no hacerlo".

Así, tal y como adelanta el diario Huelva Información, el acusado de la muerte de Luelmo va a intentar demostrar que fue su expareja la que mató a la joven con un martillo y que ambos la trasladaron al lugar donde luego apareció su cuerpo, en un paraje cercano a la localidad de El Campillo (Huelva) donde sucedieron los hechos, mientras se deshicieron de la presunta arma homicida y de un teléfono móvil.

Igualmente, el 30 de abril Rivera tuvo conocimiento de la admisión a trámite de la petición de la defensa de la puesta en libertad de Bernardo Montoya fundamentada, según informó a Europa Press, en el error de que la primera declaración ante la juez del Juzgado de Instrucción número uno de Valverde del Camino de Bernardo Montoya, en la que confesó la autoría del crimen, no se grabó correctamente al no estar conectado un cable de audio en el equipo informático.

En ese sentido, el representante legal de Bernardo Montoya ha apuntado que, pese a que la Fiscalía de Huelva indicó que la no grabación de la confesión de Montoya "no afecta" a la investigación al existir una transcripción elaborada por una letrada de la Administración de Justicia, ha habido un cambio "sustancial" en los últimos años en el ordenamiento jurídico --Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Enjuiciamiento Criminal-- que implica que esas transcripciones están "proscritas" y "no son válidas".

De igual modo, ha indicado que en la solicitud presenta documentación variada como sentencias, opiniones profesionales de la Fiscalía General del Estado y de magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla para "fundamentar" la solicitud de la puesta en libertad de manera provisional de Bernardo Montoya "que se encuentra en prisión sin haber sido oído con todas las garantías procesales".

En estos momentos, la defensa espera la resolución de la juez que lleva el caso, una vez oídas los argumentos de la partes, en la que puede darse una respuesta "estimatoria o desestimatoria", ha explicado Miguel Rivera.

Cabe recordar que los hechos sucedieron el pasado mes de diciembre, cuando la joven profesora natural de Zamora Laura Luelmo desapareció en El Campillo (Huelva), donde residía tras ocupar una plaza de profesora en un instituto de Nerva. Tras su desaparición el día 12, su cuerpo sin vida se encontró el día 17 con signos de violencia en un paraje de los alrededores de la localidad. Un día después, Bernardo Montoya fue detenido como principal sospechoso.