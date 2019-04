El dueño de la finca de Totalán solicita mantener un careo con el padre de Julen

El dueño de la finca de Totalán (Málaga) donde está el pozo en el que murió el niño de 2 años Julen el pasado 13 de enero ha pedido un careo con el padre del pequeño, José Roselló, para esclarecer si el progenitor sabía que en el lugar había tres prospecciones.

El letrado que representa a David Serrano, el único investigado por homicidio imprudente, ha presentado un escrito en el que solicita un careo con el padre de Julen para determinar si éste fue avisado de la existencia de las prospecciones que había en el lugar como mantiene el dueño del terreno.

José Roselló aseguró el pasado marzo ante la jueza instructora que ni él ni su esposa fueron advertidos con antelación del peligro por parte de David Serrano.

El padre de Julen admitió no obstante que cuando ya estaban en la finca cogiendo leña para el fuego con el que iban a cocinar, Serrano le advirtió de que había varios pozos pero le dijo que estaban bien tapados y ello le tranquilizó.

Este escrito ha sido cursado por el letrado este miércoles después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga solicitara a las partes personadas en el procedimiento que se pronunciasen sobre la solicitud de nuevas diligencias.

Además del careo con el padre de Julen también ha solicitado otro careo con el empresario que ejecutó el pozo y que aseguró ante la jueza instructora que cerró la prospección con una piedra y tierra.

La defensa del dueño del terreno quiere que se investigue todas las contradicciones que han podido incurrir, a su entender, tanto el padre de Julen como el pocero durante sus declaraciones ante la Guardia Civil el día que ocurrieron los hechos y posteriormente ante la instructora y que perjudican a su cliente.

Un tercer careo que ha solicitado es entre el pocero y su ayudante "en aras de esclarecer ciertos interrogantes", según el escrito, al que ha tenido acceso Efe.

La defensa del dueño del terreno ha presentado también este miércoles un segundo escrito en el que pide que la madre de Julen no pueda seguir en calidad de coacusadora particular, ya que durante su declaración ante la instructora dijo: "Yo no quiero nada en contra de nadie" porque "mi hijo vale más".

Informe definitivo de la autopsia



El pasado lunes se dio a conocer el informe definitivo de la autopsia realizada a Julen, que determina que el pequeño falleció por la caída al pozo y que sufrió traumatismo craneoencefálico y raquimedular, por lo que descarta la posibilidad de que hubiese muerto por el golpe de una piqueta en las labores de rescate.

Tras el informe final de la autopsia la jueza pidió a las partes que se pronunciaran en un plazo de cinco días sobre si querían que la causa siguiera adelante o el archivo y la acusación particular pidió que el proceso penal siguiera contra el dueño del terreno.

El fiscal solicitó que el proceso debía continuar y recordó que se estaba a la espera del análisis del terreno que circundaba el sondeo de 20 centímetros de diámetro por el que cayó el menor.

Una vez que el abogado del dueño del terreno también se ha pronunciado la instructora dictará en los próximos días una resolución en la que dirá si admite las pruebas solicitadas y si se sigue con el procedimiento penal.