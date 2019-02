Herida grave una anciana de 81 años tras recibir una paliza de su hijo en Oviedo

Una mujer de 81 años de edad y cuya identidad responde a las iniciales C. R. F., resultó herida de gravedad a eso de las once y media de la noche de ayer al ser supuestamente agredida por su hijo en el domicilio familiar situado en el barrio ovetense de Ventanielles. Al parecer, y según relataron varios testigos de los hechos, el agresor fue detenido mientras la víctima era trasladada en ambulancia a un centro sanitario. Fue un vecino de la mujer el que dio la voz de alarma al escuchar gritos. "Socorro, socorro que me mata", alertaba la octogenaria durante el violento episodio.

El ahora arrestado, A. G., de 59 años, llegó a Oviedo procedente de Argentina hace poco más de un año según los allegados. Había llegado a Asturias para cuidar de su madre, una mujer muy querida y respetada en la zona. Los vecinos aseguran que nunca habían visto peleas ni enfrentamientos entre ambos.

Víctima y supuesto agresor vivían juntos en el número 7 de la calle Lago Enol en la zona de Ventanielles. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron además varias patrullas de agentes de la Policía Local. Los funcionarios que arrestaron al presunto agresor serán ahora los encargados de dictaminar lo sucedido y de poner al acusado en presencia del juez de guardia.