Graba a su acosador mientras la persigue masturbándose en Orihuela Costa

El presunto acosador trató de arrollar a la pareja de la joven con su coche cuando acudió a reprocharle su actitud.

La Policía Local de Orihuela ha identificado al presunto acosador de una joven de Orihuela Costa al que grabó con su móvil cuando la perseguía por la calle mientras se masturbaba. El vídeo ha estado circulando por las redes sociales para denunciar la violenta situación que sufrió la joven, de 18 años de edad.

Todo sucedió el pasado martes, a las tres de la tarde, cuando Lucía, salía del instituto. Al avanzar unos metros por la calle se percató de que un hombre la estaba persiguiendo y decidió grabarlo con su móvil, de manera disimulada y sin echar la vista atrás.

La joven notó una actitud sospechosa en el individuo ya que vio como se llevaba su mano a la entrepierna, según ha explicado. No fue hasta que llegó a casa cuando, al revisar el vídeo, confirmó sus sospechas. El hombre se estaba masturbando mientras la perseguía.

La joven decidió enseñarle el vídeo a su pareja, quien, al día siguiente, fue en su búsqueda tras decirle un amigo que creía haberlo reconocido. Lo encontró. El presunto acosador, lejos de querer dar explicaciones, dio marcha atrás con su vehículo con la intención de arrollar al joven, lo que le ha provocado un fuerte golpe en el costado. Un amigo de ambos también fue arrollado por el individuo al dar un volantazo y, tras el golpe con el capó, tuvo que saltar para esquivarlo, lo que le ha producido un esguince de grado 2.

Tanto la joven como su pareja, y el amigo de ambos, han interpuesto una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Pilar de la Horadada. La Policía Local de Orihuela investiga los hechos.

Lucía ha explicado que "ví a un hombre que tenía la mano en una zona que no veía normal". Me empecé a encoger. Lo tenía a un metro, a nada", ha señalado. Fue entonces cuando decidió grabar al individuo con su teléfono móvil de forma discreta. "Estaba muerta de miedo. Yo solo pensaba en hacer como que no pasaba nada", explica Lucía, que colgó el vídeo en las redes sociales.

La ley recoge que este tipo de actitudes no son delitos si no se cometen ante menores.