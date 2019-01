"Mamá nos maltrataba y papá nos tocaba"

El juicio contra los padres que son acusados de presuntamente abusar física y sexualmente de sus dos hijas en Las Palmas de Gran Canaria quedó este martes visto para sentencia con la solicitud de absolución por parte de la defensa. A. C. P. y T. C. P., ahora mayores de edad e hijas adoptivas de E. D. C. y José I. P., acusan a sus padres de abusos continuados del 2005 al 2013 entre sus viviendas de Carrizal y Teror.



A. C. P narró al jurado que los malos tratos se incrementaron cuando se mudaron a una vivienda a su vivienda en el norte de la isla, donde se les obligaba a dormir en la cocina y compartir el único colchón que tenían con tres gatos. T. C. P., por su parte, describe que sus padres supuestamente la ataban a una silla utilizando cadenas y dentro de un cuarto oscuro como forma de castigo. Ambas ratificaron la denuncia y afirman que su madre era quien mayormente las maltrataba físicamente. De igual manera, relataron que permitían los presuntos tocamientos de índole sexual propinados por su padre porque le tenían miedo y las premiaban con alimentos y regalos.



Los padres sostuvieron en su declaración ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que durante el proceso de adopción en Rusia, país del que proceden sus hijas, les hicieron firmar en 2005 un documento donde aceptaban que se les había informado que ellas tenían enfermedades mentales.



Por consiguiente, la defensa describe que la hermana mayor presenta una alteración del sistema nervioso central e indica que es el síndrome de alcoholismo fetal lo que provoca la supuesta conducta conflictiva de A. C. P., a quien además acusan de manipular a su hermana para que no le hiciera caso a sus padres cuando estaban bajo su tutela e incluso para que los denunciara por esos supuestos abusos. Así, solicita la absolución porque afirma que la parte acusadora carece de pruebas y testigos directos.



La madre niega haber obligado a sus hijas a dormir en el suelo de la cocina de su vivienda y resaltó que para ella "fue difícil criar a dos niñas pequeñas con traumas y enfermedades mentales". Mientras, J. I. P. rechaza la acusación argumentando que la mayor no se dejaba tocar ni besar por ningún hombre y acepta que llegó a golpearles en el trasero cuando eran pequeñas.



Sin embargo, la Perito Médico de Valoración del Daño Corporal, Daño Cerebral y Discapacidad afirma que tanto A. C. P. como T. C. P., y recalcó que la hermana mayor tiene un coeficiente intelectual superior a la media. También relata que las hijas de los acusados habían presentado abusos sexuales desde los ocho años -finalizando cuando la mayor cumplió 14-, que estos eran durante las mañanas, en reiteradas ocasiones e inclusive le revelaron que en algunos momentos se llegaban a despertar debido a los presuntos tocamientos del padre. Además, enfatiza que jamás cambiaron sus testimonios por lo cual considera que tienen credibilidad.En el informe se expone que en la evaluación del 2014 pudieron percatarse de lacorporal que presentaban las adolescentes.Mientras, según su Informe Psicológico Forense, E. D. C. y J. I. P. poseen rasgos histriónicos, lo que según la Perito puede afectar en el trato con menores. Resalta, además, que se investiga una carta exculpatoria supuestamente redactada por la hermana menor y que, en realidad, según defiende, pudo escribir su madre.