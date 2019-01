Hallan el cuerpo sin vida de Julen: Dolor y condolencias en las redes sociales

La solidaridad que durante estos días se ha transmitido a la familia y al dispositivo de rescate de Julen se ha transformado en mensajes de condolencia y dolor en las redes sociales cuando se ha conocido el triste final. Los mensajes en Twitter se han contado por cientos y procedentes de distintos países, dada la repercusión internacional que ha tenido el dispositivo de rescate de Julen desde que cayera a un pozo de 107 metros el pasado 13 de enero.



Personalidades del mundo de la política como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; entidades como la Casa Real o la Guardia Civil; o artistas, como Alejandro Sanz y Antonio Banderas, se han sumado con sus mensajes de pésame a esta ola de recuerdo de Julen y agradecimiento a los que han trabajado en su rescate.





Desgraciadamente...a pesar de tanto esfuerzo de tanta gente, no fue posible... #DEPJulen Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares pic.twitter.com/VVJck6QQeC

Tras días de angustia no ha podido ser y la esperanza ha dado pie al drama por perder al pequeño Julen en Totalán. Un fuerte abrazo a sus padres, José y Vicky, en este momento de indescriptible dolor y ánimo a los equipos de rescate que han dado lo mejor de sí mismos.

Hasta siempre Julen corazón, no sabes cuanta luz has derramado sobre las almas de tod@s. Un abrazo emocionado a la familia y a los equipos de rescate gracias por no desfallecer nunca. ?? #DEPJulen