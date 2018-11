No pudieron sacar su coche de la rotonda ¡y menos mal!

Entretenimiento de sobremesa para los comensales del popular restaurante Es Cruce de Vilafranca, aunque la situación podía haber sido trágica.

Dos chicos y una chica intentan sacar su coche de la rotonda, donde ha quedado atrapado no se sabe cómo. Sus intentos para desatascar el vehículo resultan infructuosos, y no solo porque este haya quedado atrapado en la gravilla, si no también porque los chicos muestran un evidente estado de embriaguez que, a uno de ellos, hasta le impide casi mantenerse en pie.

Las imágenes de los jóvenes empujando el coche. DM..

La situación provoca las carcajadas y comentarios jocosos de los que contemplan la escena y las imágenes del momento, grabadas por un de los presentes, no han dejado de circular por las redes en las últimas horas.