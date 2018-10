La joven de Elche rescatada de una secta: "Manrique es un peligro para las mujeres"

Con una nueva imagen, Patricia Aguilar, la joven de Elche rescatada de una secta, se ha puesto delante de la cámara para difundir un mensaje de siete minutos en las redes sociales en el que asegura que el gurú de la secta que la captó es "un peligro para todas las mujeres. Es inminente la fuga si sale".

Junto a Noelia, la portavoz de la familia, explica que no va a dar entrevistas con imágenes porque no está preparada para ello, pero sí está dispuesta a contestar a preguntas por escrito. "Muchas gracias a todos. Estoy en una situación complicada. Ahora no me siento bien dando entrevistas. No estoy preparada", asegura la ilicitana.

En el vídeo explica que ha cambiado su declaración inicial porque, entonces, "estaba manipulada, tenía miedo porque él me ha amenazado. Yo estaba preocupada y no me sentía cómoda", se justifica. Desde que llegó a España añade que "he ido recuperándome". Patricia da la sensación de que es consciente sobre que le ha hecho Félix Steve Manrique: "Es un peligro para todas las mujeres. Es inminente su fuga si sale (de prisión). No pueden dejarlo libre".

La muchacha, de 18 años y que es madre de un bebé que tuvo con Félix Steve Manrique durante el año de tortura en Perú, afirma que "todo lo que he declarado en España es cierto. No voy a dar detalles, pero todo lo que he dicho es verídico y voy a llegar al final".



Cinco delitos

Por otro lado, el juzgado de Elche que abrió diligencias por la desaparición de la ilicitana Patricia Aguilar ya ha tomado las primeras decisiones sobre la investigación de su captor, de Félix Steven Manrique, el gurú de la secta.

La magistrada tiene abiertas las diligencias por cinco delitos, según publicaba este domingo El Periódico, que ha tenido acceso a un auto dictado la semana pasada en el que se acuerda las primeras diligencias. El juzgado de Instrucción considera con base en la declaración de la joven que Manrique podría ser autor de hasta cinco delitos: coacciones, prostitución, corrupción de menores, explotación sexual y contra los derechos y deberes familiares. El diario supo ayer que la joven ha vuelto estos días al juzgado y que cada vez se encuentra en mejor estado.

Manrique en el momento de su detención.

Sobre los hechos que aparecen en la declaración de Patricia Aguilar, la magistrada pretende tomar declaración a Manrique en Perú, donde está encarcelado a la espera de una vista en la que se tendrá que decidir sobre su situación personal, que podría acabar con él en libertad.

Con este fin se enviará una comisión rogatoria a la prisión para que testifique aunque él acusado podría negarse a ello. En cualquier caso, esta es una cuestión que no se resolverá en los próximos días y que ahora está pendiente de una serie de trámites en los que participará el Ministerio de Justicia para gestionar la petición.

La jueza quiere también ampliar la declaración de Patricia Aguilar que da lugar a estas actuaciones y en la cual aseguraba que grabó videos sexuales como parte de su proceso espiritual y que sufrió malos tratos, siempre según la información publicada por el citado medio.