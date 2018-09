Una mujer sufre quemaduras en la cara al salvar a sus tres perros en el incendio

Una mujer de 60 años resultó ayer herida en el incendio de su chalé en Peña de las Águilas, tras sufrir quemaduras en las fosas nasales y en la cara. La víctima ya había salido de casa tras dar el aviso al 112, pero volvió a entrar a sacar a sus tres perros pese al evidente peligro que corría. La vecina tuvo que ser atendida por una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente igualmente por la inhalación de humo.

Al lugar acudieron cuatro dotaciones de bomberos de los parques de Elche y Crevillent, según trasladaron desde el Consorcio de Bomberos de Alicante. La mayor dificultad fue encontrar el chalé, ya que en la primera llamada recibida por los efectivos de Emergencia se indicó que la vivienda estaba en la pedanía de Jubalcoy, por lo que los vehículos de bomberos partieron inicialmente hasta ese lugar. Posteriormente, otro vecino llamó al ver el humo para dar la voz de alarma indicando la dirección correcta. Ante esta situación, los efectivos del servicio de emergencias cambiaron su ruta hasta la zona donde se produjo el incendio.

El fuego se originó en una habitación, por causas desconocidas, y acabó extendiéndose a otra estancia. La víctima fue trasladada al Hospital del Vinalopó, según trasladaron desde el Consorcio, con heridas leves porque las quemaduras no eran de importancia. La herida estaba acompañada por su hijo cuando ocurrieron los hechos, aunque él no precisó atención médica ya que no sufrió ninguna lesión.



Otro caso

Se trata del segundo incendio de este tipo atendido por los bomberos en apenas 24 horas. A última hora de la tarde del miércoles, tuvieron que atender otro aviso por un fuego que, esta vez, se inició en la cocina de una vivienda de la calle José María Pemán. Los efectivos sanitarios también tuvieron que atender a una mujer embarazada, que sufrió lesiones leves por inhalación de humo, además de por el nerviosismo a causa del fuego.