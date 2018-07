Condenado a cuatro años y medio de cárcel por violar a una mujer mientras dormía

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha condenado a un hombre a cuatro años y medio de prisión por abusar de una mujer a la que conoció en una fiesta y a la que violó mientras estaba dormida. Los hechos datan de diciembre de 2014 cuando, según relataba el fiscal en su escrito de acusación, el agresor y la víctima coincidieron en la casa de un conocido, después de haber estado una noche de fiesta para celebrar un cumpleaños de un amigo que tenían en común. Al llegar a la casa, el hombre le ofreció un porro, lo que le provocó un estadio de somnolencia que, según la acusación y ha quedado reconocido en la sentencia, aprovechó esa circunstancia para mantener relaciones sexuales con ella, sin consentimiento.

Por tanto, el tribunal ha condenado a cuatro años y medio al agresor, por un delito de abuso sexual, ya que el tribunal entiende que no hubo agresión sexual por no haber ofrecido resistencia, ya que estaba dormida. Así, después de casi cuatro años desde que se produjeron los hechos, el acusado deberá cumplir condena por los hechos que se le imputaban. Durante el juicio, celebrado hace dos semanas, la declaración de los testigos fue clave para condenar. Y es que, en el piso, no estaban solos, ya que era de unos amigos. En un momento de la noche vieron que, en el sofá donde la chica se quedó dormida, ambos estaban manteniendo relaciones sexuales, pero no imaginaron que se trataba de una violación. No obstante, declararon que le víctima no se movía, como si estuviera inconsciente, por lo que de esta forma, además de las demás pruebas periciales y el testimonio de la víctima, se pudo demostrar que fue forzada a mantener relaciones sexuales.

Sin embargo, la pena ha sido rebajada a la mitad con respecto a la que pedía el Ministerio Público en un principio, y que ascendía a nueve años, el máximo para este tipo de delitos. Sin embargo, la Sección Séptima ha optado por una pena inferior. Como referencia, los cinco acusados de La Manada fueron condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual, ya que en este caso tampoco se reconoció la agresión sexual, motivo por el que las diferentes acusaciones han recurrido la sentencia.

Los casos de abusos sexuales centran buena parte de la actividad de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche. No tanto porque sea la tipología delictiva más común, señalaron fuentes judiciales, sino porque este tipo de casos tienen prioridad sobre el resto de asuntos que juzga el tribunal. Esto es así para que las víctimas puedan dar carpetazo a estas situaciones que afectan a su intimidad y no se alargue el proceso y deban revivir este tipo de situaciones en los juicios, donde han de prestar su testimonio, narrar lo sucedido y ver al agresor.