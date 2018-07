La joven de Elche liberada de una secta estaba desnutrida y con cinco niños a su cargo

Desnutrida, con muy mal aspecto, en mitad de la selva en una zona conflictiva y con una hija que nadie sabía que tenía y que nació el pasado 28 de mayo. Así fue rescatada en la noche del miércoles Patricia Aguilar, la joven ilicitana que desapareció hace un año y medio tras ser captada por una secta satánica peruana.



En este país fue liberada por las autoridades estatales, gracias a una operación dirigida por la Fiscalía de Trata de Personas del país. El problema ahora pasa por conseguir salir de Perú. Patricia se encuentra en una situación irregular, ya que a afectos legales es una inmigrante sin papeles, y tener una hija de nacionalidad peruana complica aún más el caso, al tratarse de una menor. Por tanto, "aunque no sabemos muy bien cuáles son los trámites a seguir, pediremos amparo al juez para que pueda volver a España. Es cierto que está allí de forma irregular y el padre del bebé, el líder de la secta, es peruano, pero se podrá demostrar que se ha desentendido y los ha maltratado, y esperamos que vuelva pronto", apuntó ese jueves Noelia Bru, portavoz de la familia y prima del padre de Patricia Aguilar.



La investigación que permitió liberar a la joven ilicitana se inició hace casi un año, según señaló este jueves la familia de la chica, como fruto de la insistencia y las pesquisas previas que realizaron sus seres queridos. De hecho, el padre de la joven, Alberto Aguilar, viajó hasta Perú el pasado 7 de junio para acelerar la investigación, y estar presente en el momento en el que la joven fuera liberada.







Patricia ha sido encontrada por la policia así como las otras chicas y niños que estaban desaparecidos y Felix Steven Manrique ha sido detenido. Iremos ampliando información. Muchas Gracias a todos los que habeis hecho fuerza para que esto suceda. — Sos Patricia Aguilar (@sospatriciasos) 5 de julio de 2018

La operación policial permitió también, la cual respondía a las órdenes del mencionado gurú, autoproclamado como uno de los siete "reyes creadores" y que se hace llamar a sí mismo príncipe Gurdjieff.. Las autoridades la encontraron "muy desmejorada", tal y como confirmó la familia, "en una zona peligrosa por el narcotráfico". También, una de ellas en avanzado estado de gestación, que "cuidaban" al líder.Hasta este jueves no llegaron a la capital peruana, donde ahora recibirán asistencia sanitaria. Hasta allí fue trasladado también el, según grabaron las cámaras de varios medios peruanos. La joven fue captada cuando aún era menor, a través de las redes sociales, tal y como denunció su familia cuando abandonó el país.Una vez cumplió los 18 años, dejó su casa y cogió un avión hasta Perú, donde ha permanecido todo este tiempo., por lo que ahora, lo que intentarán es "disponer de la ayuda de los mejores profesionales para recuperarla, porque somos conscientes de que, ahora mismo, no es ella, el trabajo de lavado de cerebro es muy importante y".En un principio,a última hora de la tarde de este jueves, si bien la familia no sabía cómo iba a reaccionar pues durante este tiempo la joven ha publicado varios vídeos en las redes sociales en los que aseguraba que estaba allí por su propia voluntad y no quería que la buscaran.El líder de la secta les había prometido. Se sospecha que los niños rescatados y que estaban a cargo de Patricia, todos menores de diez años, eran hijos del líder y de las otras dos mujeres rescatadas, ya que su propósito eratras ese supuesto Apocalipsis, según los mensajes difundidos por el propio líder de la secta.