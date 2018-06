"Te quité lo más grande que uno puede tener", dice Ana Julia al padre de Gabriel

"Tengo el valor suficiente para decirte que por un lamentable incidente te quité lo más grande que uno puede tener". Esta frase pertenece a una carta que Ana Julia Quezada, la asesina confesa de Gabriel Cruz, escribió en prisión al padre del niño. "Ángel, no tengo excusas por lo que hice. Sé que se dicen muchas cosas que no son ciertas. Sólo sé seguro que el miedo te bloquea, porque eso me pasó a mí. Entiendo que no me creas porque es lo más normal", prosiguió en una misiva que forma parte del sumario que el juez ha levantado parcialmente.

En la carta, a la que ha accedido la Cope, Quezada pide "perdón de todo corazón. Espero que algún día en vuestro corazón me perdonéis".

La emisora de radio también explicó que Ana Julia escribió otra carta a la periodista Ana Rosa Quintana detallando cómo se sentía en la cárcel. "Fue un accidente y siempre lo diré porque es la verdad. Me asusté mucho, el miedo te bloquea y actué así. No fui lo suficientemente fuerte como para decirle a mi pareja, a nadie, lo que había pasado", indicó.