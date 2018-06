En estado grave un británico tras caer de una altura de nueve metros

Un británico de 22 años permanece ingresado «con traumatismos múltiples» en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario tras caer de una altura de nueve metros en unos apartamentos turísticos de un edificio de Sant Antoni en la madrugada de ayer.

El servicio de urgencias médicas del 061 recibió ayer, sobre las 3.50 horas, un aviso por un hombre que se había precipitado desde un bloque de apartamentos turísticos de Sant Antoni. Hasta allí se desplazó una ambulancia y los sanitarios atendieron sobre la calzada de la calle Ramón y Cajal a un joven de 22 años que presentaba un politraumatismo craneoencefálico. Dada la gravedad de su estado, los profesionales del 061 trasladaron al herido en la UVI móvil al servicio de Urgencias de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde fue ingresado, «en estado crítico», en la UCI.



Investigación abierta



Agentes de la Policía Local de Sant Antoni y de la Guardia Civil también acudieron al lugar de suceso, de cuya investigación se encarga la Policía Judicial, según confirmó ayer un portavoz de la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil de Balears. Los agentes del cuartel de ses Païsses se encargaron de abrir las diligencias pertinentes por este suceso.

Fuentes conocedoras de este caso explicaron a este diario que, al parecer, el herido, un turista británico que se alojaba en un bloque de apartamentos de cinco plantas de la calle Ramón y Cajal con Menéndez Pidal, se cayó por el hueco de una escalera, desde la primera planta y a una altura de unos nueve metros, según añadió ayer la clínica privada a través de un comunicado. No obstante, los sanitarios atendieron a la víctima en plena calle.

Una pareja de turistas ingleses que se aloja en la primera planta del mismo edificio desde donde se precipitó el británico de 22 años explicó a este diario que no vieron nada de lo ocurrido porque estaban durmiendo. Ambos relataron que solamente escucharon las sirenas de una ambulancia frente al edificio, pero no sabían que era porque se había precipitado desde un apartamento otro huésped. Otro grupo de jóvenes que se alojaba en otro bloque de apartamentos turísticos dijo que habían escuchado lo ocurrido, pero no conocían a la víctima.