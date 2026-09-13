Manuel Escribano, torero: "Le pediría un autógrafo a Tiger Woods o a Rafa Nadal"

En estos tiempos de toreros parapetados tras aduanas y gabinetes de prensa, Manuel Escribano (Gerena, 1984) liquida el trámite de su entrevista con un trincherazo: «Llámame, que voy en el coche». El zumbido del asfalto envuelve su acento andaluz. Viene de hacer el paseíllo en Cehegín y vuela hacia Valladolid, pespuntando España tarde a tarde en el ocaso de una temporada que no sobrevivirá al calor. Es un hombre sin melindres, capaz de tragar el veneno de las embestidas más broncas sin perder la sonrisa. Se le tiene más por héroe que por artista. Su sitio está, esperando al toro, en la puerta de chiqueros, y parece conocer el camino del burladero al portón de los sustos como los perros que saben llegar a casa cuando les sueltas la correa.

Vuelve a Murcia once años después. ¿Cómo afronta este reencuentro con la afición de La Condomina?

Feliz siempre de volver a esta bonita feria, a la que, incomprensiblemente, llevo once años sin venir. Solo he estado en una ocasión. Uno cree que puede ser torero de estas plazas y encajar perfectamente, y no ha sido así.

¿Por qué cree usted que se le encasilla habitualmente en los carteles y encastes más duros?

Mi carrera ha estado ligada a ese tipo de corridas de toros. Es lógico: las circunstancias han hecho que haya basado mi carrera en las corridas de toros duras. Yo les digo «duras buenas», duras de categoría. Sobre todo desde la mitad de la carrera en adelante, las que he matado son de Victorino, Adolfo o Miura, que son exigentes pero buenas. Están en todas las grandes ferias y tienen una categoría especial. A veces he dicho que, aparte de que esas sean mis corridas, soy un torero que puede estar en otro tipo de carteles, sobre todo cuando en una feria, como en Murcia, no está la de Miura ni la de Victorino ni la de Adolfo.

Si usted fuese su propio apoderado, ¿qué argumentos daría a las empresas para exigir su entrada en otro tipo de carteles?

Si cualquier empresa tiene pensado hacer un cartel para una corrida de toros como las que suelo matar, poniéndome en la piel del empresario, veo que encajo, que soy el indicado, porque llevo gente y porque doy espectáculo. Soy el primer torero con el que tienen que empezar, digo yo. Pero si no va una dura, soy un torero versátil, con categoría para poder torear otro tipo de encastes, otro tipo de carteles. Quiero dar ese paso a competir contra todos y dar esa dimensión en todas mis corridas contra cualquier torero y cualquier compañero.

Se recupera el cartel de los «banderilleros de oro», que en Murcia comparte con Antonio Ferrera y El Fandi. ¿Cómo valora el regreso de esta terna?

Es un cartel que se está recuperando, gracias a Dios, y que se debe de trabajar, porque yo creo que lleva gente a la plaza. Es un espectáculo increíble, embistan los toros más o menos. Es verdad que hay que cuidar el ganado para este tipo de festejos, igual que para otros. Este cartel se vino abajo, en su tiempo, porque se descuidó el ganado. Cuidando al toro, es un espectáculo garantizado que gusta a todo el mundo, al aficionado y al público. Ha salvado muchas ferias, ha recuperado muchos pueblos, y por eso creo que hay que apostar por él. Lo que tenemos de semejante los tres toreros de la terna es que no nos dejamos nada y nos vaciamos salga el toro que salga, aunque tenemos una tauromaquia totalmente distinta.

De todos sus compañeros en activo, ¿cuál le parece el mejor?

Yo voy a hablar de mí, como decía el escritor, voy a hablar de mi libro. Para mí, el mejor soy yo. Sería un agravio comparativo señalar a un torero y decir que es el mejor. Te diría que si alguien tiene que ser el mejor, ese soy yo. No voy a decir de un competidor, por muy amigo y muy compañero que sea, que va a ser mejor que yo. Si no, no estaría en esto y no sería un torero que se enfrentara todos los días. Todos sabemos lo bueno que es cada uno, las cosas grandes que hace cada torero. Hay que tener esa rivalidad, desde el respeto y la admiración. Así pienso y así lo hago.

El colmillo de esta respuesta choca con la serenidad de su discurso. Espera con el tambor lleno de balas a que se presente el gran tiroteo que le abra la puerta a algo todavía más grande. Mientras tanto, avanza con el aplomo del que ha hecho hormigón con sangre y albero para cimentar su puesto en el escalafón. El viernes, pese a la paliza del viaje, buscó respiro en el campo, escopeta al hombro. Pero no se dejen engañar: la estética de Escribano rompe con el molde del torero clásico: demasiado alto, demasiado fuerte y, en otro tiempo, demasiado rubio.

A usted, que habrá firmado miles, ¿a qué figura de dentro o fuera de los toros le pediría un autógrafo?

Pasaría mucho rato hablando con gente del toro, con otros toreros, pero le pediría un autógrafo a Tiger Woods o a Rafa Nadal.

¿Cuál es el primer recuerdo que conserva junto al toro y de la mano de quién fue?

No recuerdo la primera vez, porque me crié con el toro... (Se detiene al ver un control en la carretera). Espérate, que aquí está la Guardia Civil, a ver si nos van a parar…

Lagarto, lagarto... (risas).

Yo nací en el toro porque mi padre es veterinario y no tengo recuerdos concretos de una primera vez. Desde que era niño, sin tener uso de razón, le acompañaba al campo. El primer recuerdo que tengo es del toro en el campo, yendo a acompañar a mi padre a operar.

Si hoy pudiera sentarse a solas con aquel niño que acompañaba a su padre por el campo, ¿qué le diría sobre todo lo que estaba por venir: el dolor de las cornadas, la dureza del camino y el sabor del triunfo?

Que se sintiera orgulloso de lo que se puede hacer. Que viviera al cien por cien todos los momentos, porque creo que todos los momentos que se viven en el toro hay que reconocerlos, hay que asumirlos, hay que echarle huevos. Sobre todo que viviera con la intensidad, la pureza y la verdad de sentirse orgulloso de llegar a conquistar lo que uno siempre ha querido.

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Escribano se despide amablemente, sin gran profusión. El coche sigue devorándole kilómetros al Waze mientras se traga la inmensa cinta de alquitrán requemado. Cuelga y se apaga el zumbido: mañana habrá otra puerta de chiqueros desde la que le disparen un toro a bocajarro.