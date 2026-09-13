Luis Posado, oncólogo: "Cada vez hay más casos de cáncer de pulmón en mujeres jóvenes"

El oncólogo Luis Posado Domínguez ha recibido el premio de la Sociedad Española de Oncología Médica (Seom), a la tesis doctoral para investigadores jóvenes que recogerá el próximo 1 de octubre en una ceremonia que se celebrará en el Museo Reina Sofía, por su trabajo sobre Estrategias terapéuticas y pronósticas en el cáncer de pulmón no microcítico avanzado. Impacto de la inmunoterapia, los biomarcadores y los cuidados paliativos en la práctica clínica real".

Posado, de 30 años, en tiempos conocido también por su faceta deportiva como portero de balonmano, trabaja en el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, además de pasar consulta en el hospital charro. De hecho su interés está sobre todo en la investigación íntimamente relacionada con la práctica clínica.

Su tesis aborda tres aspectos diferentes pero complementarios de un tipo de cáncer de pulmón muy frecuente.

El cáncer de pulmón no microcítico avanzado representa un desafío clínico de primer orden, ya que se caracteriza por una elevada mortalidad y una marcada heterogeneidad biológica y pronóstica. La incorporación de la inmunoterapia ha modificado de forma sustancial el abordaje terapéutico de esta enfermedad; sin embargo, persisten importantes limitaciones relacionadas con la identificación de biomarcadores pronósticos robustos, la secuenciación óptima de tratamientos y el manejo adecuado de los pacientes en fases avanzadas. Quería contribuir al análisis de estrategias terapéuticas y pronósticas en práctica clínica real, integrando el impacto de la inmunoterapia, biomarcadores clínicos y moleculares y los cuidados paliativos en pacientes con este tipo de cáncer de pulmón avanzado o metastásico.

Aborda, por tanto, tres aspectos diferentes

Fueron tres trabajos que empecé a hacer en la residencia. Un artículo se centraba en la primera línea, sobre todo en un tipo específico de cáncer de pulmón. Queríamos demostrar cómo el tratamiento estándar que se hacía no era correcto porque no era efectivo en ese tipo de pacientes. El segundo respaldó el uso de quimioterapia basada en platino como una opción terapéutica válida tras inmunoterapia, subrayando la importancia de una adecuada secuenciación de tratamientos en función de las características clínicas y biológicas del paciente. Y el tercero trataba de investigar cuándo es el momento de parar un tratamiento, dónde tienen que entrar los cuidados paliativos y ver que si se hacía antes una valoración por médicos de cuidados paliativos, pues, se evitaba el dar quimioterapia innecesaria en la fase final de enfermedad. O sea, cuánto podíamos ahorrar el dar quimioterapia porque pensábamos que no era efectiva.

Hay que saber cuándo es el momento de parar un tratamiento, dónde tienen que entrar los cuidados paliativos. Si se hace una valoración por médicos de cuidados paliativos, se evita el dar quimioterapia innecesaria

Porque empeora mucho la calidad de vida, ¿no?

Claro, exactamente, porque a veces es muy difícil el decir hasta aquí llegó el tratamiento. Pero hay veces que es mejor hacer eso, si asumimos que es una enfermedad que no tiene cura, que seguir poniéndole quimioterapia a una persona a la que lo único que hacemos es empeorarle su calidad de vida.

Posado recoge un premio concedido por la Real Academia de Medicina de Salamanca / Cedida

El que usted estudia es uno de los cánceres de pulmón más frecuentes

Sí. Hay un 15% de los casos más o menos en España, de cáncer de pulmón microcítico, que es un tumor que se asocia a un tabaquismo extremo o a un grandísimo fumador. El resto entra en lo que es el no microcítico, del que hay dos tipos, el carcinoma y el carcinoma escamoso, si bien el tratamiento es muy similar. Aquí está casi todo el grupo de pacientes, dejando aparte algunos tipos más raros, que son residuales.

¿Es difícil de diagnosticar en fases tempranas y de tratar?

Se diagnostica normalmente tarde y además ahora hay gente joven, mujeres que no han fumado mucho, que son pacientes en los que es más difícil sospechar que puede tratarse de cáncer de pulmón. Lo del pronóstico es verdad que ha cambiado un poco porque ahora se analizan más cosas: buscamos mucho tratamiento dirigido, hacemos mucha secuenciación de los tumores por ver qué genes son los que lo han originado y sí que hay grupos de pacientes que se están beneficiando mucho de estos tratamientos. Pero en el paciente que no se beneficia o que no es subsidiario de hacer un tratamiento así la mortalidad a los dos años es prácticamente del 70%. Se ha mejorado algunos meses respecto a hace 25 o 30 años pero sigue siendo un tumor muy agresivo, de muy mal pronóstico.

Hay casos en los que se puede dar un tratamiento dirigido y tienen mejor pronóstico. En otros casos no se puede.

¿Qué es lo que mejor funciona, la inmunoterapia o la quimio, depende de los casos?

Hay pacientes a los que podemos decir "este gen está mutado" y vamos a dar un tratamiento dirigido contra eso que, en general, tienen mucho mejor pronóstico. Pero en los pacientes para los que no hay un tratamiento dirigido lo que medimos es la cantidad de linfocitos que tiene el tumor alrededor. Es decir, las defensas de la propia persona, cuántas se han dado cuenta de que hay un tumor y han ido ahí y si el porcentaje de esos linfocitos es muy alto. O sea si son ya pacientes que tienen una respuesta inmune, porque cada persona somos diferentes, damos la inmunoterapia, ponemos los anticuerpos que se dedican a educar a esos linfocitos. Como suelo explicar a los pacientes, es como una especie de vacuna por así decirlo: la inmunoterapia va a educar a tus células de defensa para que maten a las células del tumor. Con este tratamiento se está consiguiendo más o menos en pacientes metastásicos llegar a un 25% de largos supervivientes, personas que a los 5 años siguen vivas, cuando hace 15 años era del 3-4%.

El zamorano, con su director de tesis, Alejandro Olivares, en Chicago. / Cedida

Es una mejora importante.

Cuando se habla en los congresos, en las charlas y demás se está contento con esto, pero claro, estoy diciendo que hay otro 75% que no sobrevive, que sigue siendo mucho. Porque la quimioterapia al final frena la enfermedad pero no la cura, y curarla tiene que ir por otros fármacos, ya sea por la inmunoterapia, por tratamientos dirigidos, etc.

¿Los hábitos de vida siguen siendo fundamentales para evitar el cáncer de pulmón?

Sí, los hábitos de vida siguen siendo fundamentales, sobre todo dejar el tabaco, aunque puedes no ser fumador y que te crezca el tumor. Y cada vez se ve más, sobre todo en mujeres. Se está estudiando el porqué, si tienen más predisposición. Y luego aquí en la zona que vivimos nosotros, en Zamora y Salamanca hay mucho gas radón, en todo el oeste. Tenemos bastantes estudios, con detectores de radón en las casas de los pacientes, porque cada vez se está investigando más que aún en gente que ha fumado muy poco, el vivir en un entorno que hay mucho radón, pues lo potencia a una barbaridad. Puede ser que en el futuro se diga que el radón es un carcinógeno de pulmón. Es verdad que 85-90% de las personas que vemos con cáncer de pulmón han fumado bastante, quiero decir que no es que se hayan echado un cigarrillo saliendo de fiesta, sino que han sido fumadores de más de medio paquete al día durante muchos años. Pero existe el cáncer de pulmón en no fumadores y cada vez se ve más entre mujeres jóvenes. Ese es muy difícil de diagnosticar porque no lo sospechas. Te viene una persona de 65 años, muy fumador, con tos, etc. pues le vas a estudiar porque vas a sospechar que puede ser un cáncer. Pero en una chica de 45 años que te lleva vida sana y viene porque se cansa, lo último que sospechas médicamente es que vaya a tener un cáncer de pulmón.

El gas radón, muy abundante en el oeste de Zamora y Salamanca, puede ser un carcinógeno importante

¿Cuál cree que es la mayor virtud de su tesis doctoral?

Depende de quién la valore. Por ejemplo, a principio de año me dieron el premio también de la Real Academia de Medicina de Salamanca que fue por el artículo de la primera línea de tratamiento. Hay un tipo de cáncer de pulmón en el que creíamos que uno de los quimioterápicos que utilizamos no está siendo efectivo porque son tumores genéticamente resistentes a esto. Y hemos abierto la hipótesis, aunque esperamos algo de financiación para poder demostrarlo mejor. Ese trabajo es verdad que fue importante y ha gustado. Pero en el que puse más énfasis es en el de los cuidados paliativos.

Presentación de un trabajo en Praga / Cedida

¿Por qué?

Porque me parece que a veces se nos olvida. Nos centramos en tratar, en ver si se puede poner lo último al paciente, pero cuando ya no hay posibilidades de curación, puede que lo que estemos haciendo nosotros sea peor. A veces se olvida que detrás hay una persona que tiene cáncer, que lo pasa mal, que la familia lo pasa mal y que es muy importante también tener la habilidad, transmitir seguridad y acompañar al final de la vida evitando toxicidad y evitando ingresos porque lo que estemos haciendo nosotros sea peor. Este trabajo lo defendí en Singapur hace año y medio porque también la Sociedad Europea gustó bastante porque a nivel de Europa ya se está atendiendo un poco más a eso.

Luis Posado es muy conocido en el mundillo deportivo porque fue portero de balonmano.

Compaginé los estudios con el balonmano mientras hacía Medicina en Salamanca, pero cuando tuve que estudiar el MIR lo dejé porque era ya incompatible.

¿Y la vocación por la Oncología?

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En Salamanca la Oncología es muy potente y el antiguo jefe de servicio y profesor, que era el doctor Cruz, pues hacía que te gustara. Tenía claro que si podía cogería la especialidad. Además, tuve un tutor que me potenció la faceta investigadora, sobre cáncer de pulmón. Pero soy sobre todo un clínico, yo trabajo casi todo con pacientes, el 80% y lo que yo hago son lo que se llama estudios en vida real.

Fuente: La Opinión de Zamora