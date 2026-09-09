Llorca cree que PISA demuestra que “sobra ideología en las aulas y hay que centrarse en la educación”

Los resultados del informe PISA publicados este martes, con el batacazo en resultados tanto en Ciencia como en Matemáticas o Lectura, que dejan a la Comunitat Valenciana a la cola de España, ha desatado un cruce de acusaciones políticas entre el Consell actual y los exresponsables del Botànic. Un cruce que continúa este miércoles, día oficial de inicio de curso, cuando el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha inaugurado la temporada lectiva en el CRA Palancia-Mijares en Caudiel. La lectura del president del resultado de esos informes es que “sobra ideología en las aulas y hay que centrarse en la educación”.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios en su visita al centro. “Hoy empieza el curso escolar en toda en toda la Comunitat Valenciana, en los grandes municipios, pero también en los pequeños municipios”, ha dicho. Como Caudiel, donde ha destacado que “se introduce también la enseñanza gratuita de 0 a 3 años”.” Vengo diciéndolo toda la semana. Eso es una apuesta seria y comprometida por la educación y por la conciliación de la vida laboral y familiar”, ha dicho. Y ha dado una cifra: cuando la enseñanza 0-3 no era gratuita, el número de alumnos en las escuelas infantiles era de 20.000. Ahora, se ha más que duplicado: son 45.000.

Pero la simbología de Caudiel, de la Comunitat Valenciana despoblada, es otra para el Consell, que ha querido sacar pecho este inicio de curso de una novedad para los pequeños municipios: reducir la ratio mínima para abrir un grupo de seis a tres alumnos en este tipo de localidades. “Para que los colegios abran y que los niños de esa localidad no tengan que desplazarse o que los padres no tengan que plantearse abandonar la localidad de toda la vida para buscar otro destino”, ha dicho Llorca.

En Caudiel, ha continuado, se han multiplicado por dos los alumnos de este curso escolar, y hoy ya son más de 30 alumnos los que están en este colegio. “Este curso baja la natalidad, empieza con menos alumnos, pero en cambio empieza con más profesores que el año pasado, batiendo récords una vez más”, ha reivindicado el president.

“Yo siempre he reconocido que había problemas por solventar, pero que había que sentarse, que había que proponer y que había que solventarlos”, ha añadido Llorca. Se ha referido, entre esas soluciones, a u plan de infraestructuras “muy ambicioso” o a las ayudas a la climatización. También a la apertura de nuevos centros: hay 28 previstas para este curso pero solo 14 han llegado a tiempo para el primer día de clase.

PISA y la “ideología” en las aulas

Aunque luego se le ha vuelto a preguntar por el tema, ha sido él mismo quien ha hecho referencia a los resultados del informe PISA conocidos este martes. “A la vista de los informes que salieron ayer, quiero resaltar que la Conselleria de Educación apuesta por volver a recuperar esas horas lectivas en matemáticas y en lengua que se habían perdido por planificaciones erróneas”, ha dicho. Cree que “ha quedado probado que los planes de estudios aprobados por el Gobierno de España, que son los que regulan el contenido hasta la fecha, no son suficientes o son ampliamente mejorables”.

“Lo que creo que ha quedado demostrado en estos informes que estamos recibiendo es que sobra ideología en las aulas, y que lo que hace falta es centrarse en la educación y en la formación del talento de los jóvenes valencianos y valencianas”, ha añadido.

Sobre la huelga: “El acuerdo depende de las dos partes”

Esta misma mañana los sindicatos que apoyan la huelga educativa han convocado una rueda de prensa para informar sobre la manifestación del próximo sábado. Sobre eso también se ha preguntado al president. “Yo mostraría respeto hacia todas las personas que discrepan, pero también un ejercicio de reflexión”, dice. Considera que “queda por mejorar en la educación, pero presentamos un plan del que nadie duda”. “Podrán considerar si es suficiente o insuficiente, pero es un inicio”, ha dicho.

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“Estamos dispuestos a dialogar y a llegar a acuerdos. Yo, desde que comenzó esta legislatura, he dedicado mucho tiempo a buscar acuerdos en muchos ámbitos, y en la mayoría de las ocasiones lo hemos conseguido”, ha añadido Pérez Llorca. Pero, ha añadido, “el acuerdo depende de las dos partes, no solo de la voluntad de alcanzarlo”. “Lo que tienen que tener claro es que también existe voluntad y que las puertas están abiertas”, ha zanjado.