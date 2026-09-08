Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 8 de septiembre de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 8 de septiembre de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 13, 17, 33, 35 y 39 y las estrellas 7 y 12.
El código del Millón ha sido el FVR40362.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Casting en la Región: buscan figurantes en Murcia para una película que se rodará en noviembre
- Grave accidente en la A-7 en Librilla: rescatan a un camionero atrapado tras volcar su cisterna
- Una joven de 19 años, herida grave tras chocar contra un camión en Las Torres de Cotillas
- La Aemet activa la alerta por lluvias y tormentas para el miércoles en casi toda la Región
- Primeros 'baches' para el proyecto de urbanización de la estación de El Carmen en Murcia
- Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia
- Del 'poderío' de Molina a los bajos ingresos de Fortuna: el ranking de los municipios murcianos más ricos, más pobres y más desiguales
- Grupo Fuertes compra una empresa capaz de curar cuatro millones de jamones