Radiografía de los estudiantes de 4º de ESO
Todos los gráficos que explican la debacle de España en el informe PISA 2025
Madrid, Castilla y León, Asturias y Cantabria ocupan las mejores posiciones mientras que Euskadi se coloca en el furgón de cola con Ceuta y Melilla
Alex Riera / Franciso José Moya / Olga Pereda
Publicado esta martes en todo el mundo, PISA 2025 constata que el alumnado español pierde 23 puntos en competencia lectora, lo que supone más de un curso (20 puntos equivale a un año lectivo). En matemáticas, el descenso es de 16 puntos (casi otro curso entero) y en ciencias, 8. Son los peores resultados desde que, en 2000, la OCDE comenzó el informe PISA para comprobar el rendimeinto académico de los estudiantes de 15 años en más de 90 países.
En PISA 2022, la media española se aproximaba a los parámetros medios de la OCDE y la UE. Esta vez, los porcentajes están por debajo. El problema fundamental no es tanto la posición concreta de España sino la trayectoria. El rendimiento de los estudiantes es cada vez más bajo y el deterioro se acelera entre 2022 y 2025. Por primera vez, la caída es especialmente intensa entre los chavales y las chavalas que pertenecen a familias de rentas altas, que son, tradicionalmente, los que mejor rendimiento académico suelen tener.
Estos son los gráficos que ilustran la caída en el rendimiento académico.
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Fuente: El Periódico
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