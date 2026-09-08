Investigación
Macrooperación contra los "ases" de la 'Banca de Dubai' con 21 detenidos y 20 millones en activos del 'narco'
La operación se inició tras el asalto al buque 'Nehir' en el año 2021, incautando 1.835 kilos de cocaína
EP
La Policía Nacional ha llevado a cabo una macrooperación contra los considerados "ases" o números uno del narcotráfico internacional de cocaína al desmantelar un entramado de blanqueo de dinero a gran escala de la conocida como 'Banca de Dubai', consiguiendo localizar 20 millones de euros en activos y la detención de 21 de personas en varios países, 14 de ellos en España.
La operación contra la 'Banca de Dubai', a la que se relaciona con incontables transportes de cocaína por todo el mundo desde esta ciudad, ha sido coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional.
En concreto, se inició tras el asalto al buque 'Nehir' en el año 2021, incautando 1.835 kilos de cocaína y provocando la organización su hundimiento en las costas del puerto de Gijón para ocultar otra partida de 1.650 kilos.
El operativo de UDEF y Udyco de la Policía Nacional ha contado con especialistas de cuerpos policiales de Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido y Escocia, en el marco de la Operational Task Force (OTF) TOKEN de Europol.
Además de los 21 arrestados, se han emitido 19 órdenes internacionales de detención, de las que siete ya se han ejecutado, consiguiendo constatar la relación con la 'Banca de Dubai' de cuatro conocidos presuntos narcotraficantes, entre ellos el español apodado 'El Tigre', que continúa en búsqueda y captura.
- Casting en la Región: buscan figurantes en Murcia para una película que se rodará en noviembre
- Grave accidente en la A-7 en Librilla: rescatan a un camionero atrapado tras volcar su cisterna
- Una joven de 19 años, herida grave tras chocar contra un camión en Las Torres de Cotillas
- La Aemet activa la alerta por lluvias y tormentas para el miércoles en casi toda la Región
- Primeros 'baches' para el proyecto de urbanización de la estación de El Carmen en Murcia
- Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia
- Grupo Fuertes compra una empresa capaz de curar cuatro millones de jamones
- El cuartel de Los Dolores comenzará a funcionar mientras se construye el aula de estudio