Elisa, psicóloga clínica, sobre las falsas bajas por salud mental: "El paciente ha de cumplir con sus obligaciones"

La decana del Colegio de Psicología de Catalunya ha abierto un melón polémico al afirmar: "Si alguien se quiere aprovechar de una baja, le será más fácil tirar por la vía de la salud mental". Liria reclama más herramientas para evitar conceder bajas no justificadas y también un mejor seguimiento del período de bajas. Estas reflexiones revelan una realidad polémica pero real, en el día a día de psicólogos y médicos de cabecera, en la que se dan casos de pacientes que piden la baja sin una motivación suficiente o que no cumplen con el seguimiento psicológico o farmacológico cuando están de baja.

Elisa, nombre ficticio para preservar su intimidad ante un asunto espinoso, es psicóloga clínica en varios ambulatorios. Tiene claro que no se trata de añadir estigma a la salud mental, pero denuncia que son las conductas no adecuadas las que alimentan tal estigma: "Por ejemplo, las de la gente que sí tiene una patología pero está en una dinámica de no dar pasos adelante; una baja ha de ir acompañada de un plan terapéutico". El quehacer diario de esta profesional es el de ver cómo algunos pacientes no acuden a los grupos terapéuticos o no siguen la pauta farmacológica.

En ocasiones, el paciente usa la baja como una manera de evitar un conflicto, cuando la terapia consiste precisamente en abordar el problema Elisa — Psicóloga clínica

"En ocasiones, la baja se convierte en una manera de evitar un conflicto laboral -describe, desde sus vivencias- y entonces se genera una paradoja: el paciente usa la baja como una manera de evitar ese conflicto, cuando la terapia consiste precisamente en abordar el problema y hacer un tratamiento, en lugar de posponerlo".

Mentiras que se huelen

Después, existen los casos en los que el paciente manifiesta un gran malestar psicológico "centrado en la queja y la incapacidad, pero que no se corresponde con lo que vemos de su vida en la entrevista clínica, es decir, que la queja no es congruente con su día a día, en el que vemos que esa persona es funcional", relata Elisa, que recuerda el caso de una mujer que ya había cambiado de médico y que centraba su interés en lograr informes sobre su salud más que en plantear qué hacer para mejorar. "Es lo que profesionalmente describimos como los beneficios secundarios del síntoma", relata.

La queja de algunos pacientes no se corresponde con lo que vemos de su vida en la entrevista clínica

Médico-paciente, una relación compleja

Elisa recuerda que la relación entre el médico y el paciente es compleja y que es clave la coordinación entre diferentes profesionales. "Los psicólogos debemos poner límites y basarnos en lo que es terapéutico, porque en ocasiones mantener una baja no lo es", subraya. Y admite que también existen profesionales que hacen la vista gorda ante bajas no justificadas, para evitar problemas, en especial en pueblos donde muchas personas se conocen: "Es fácil dejarte llevar por las necesidades del paciente, pero estamos hablando de un acto médico con implicaciones laborales y económicas".

Cuando empiezan a no acudir...

Lo que más lamenta esta profesional de larga experiencia es que, en un contexto de quejas ciudadanas por falta de psicólogos y de recursos, algunos pacientes no sigan el tratamiento o no acudan a las citas: "Hoy mismo -revela- tres visitas concertadas no se han presentado, esto es una hora y media de trabajo, en el ambulatorio". Se trata de una "conducta evitativa", que no significa que no exista sufrimiento real, pero que implica una actitud defensiva, "cuando la resolución ha de pasar por el empoderamiento".

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Los psicólogos debemos poner límites y basarnos en lo que es terapéutico, porque en ocasiones mantener una baja no lo es

"Tenemos el derecho a recibir prestaciones, pero también el deber de cumplir con nuestras obligaciones como usuarios, en un sistema de salud que no es infinito", reclama Elisa. En la actualidad, solo dos personas acuden al servicio semanal de psicoterapia que coordina esta profesional. "Ir al psicólogo -recuerda- es plantearme cambiar cosas de mi vida, hacer las cosas diferentes, sobre todo cuando no estamos hablando de casos graves; sin embargo, muchos pacientes piden directamente una pastilla; decir esto es impopular pero es real".