Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guardias civiles heridosTurismo universidadesTomás OlivoJubilación policía CartagenaTorre Pacheco xenofobiaCalor septiembre
instagramlinkedin

Confirmados 34 casos

Un hombre de 88 años de Badajoz, segundo fallecido en Extremadura por el virus del Nilo

La primera víctima mortal fue una mujer de 68 años, perteneciente también al Área de Salud de Don Benito-Villanueva

Mosquito portador del virus del Nilo Occidental (VNO).

Mosquito portador del virus del Nilo Occidental (VNO). / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Mérida

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha notificado este viernes el fallecimiento de un hombre de 88 años, que se encontraba ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva (Badajoz), a consecuencia de la fiebre del Nilo Occidental, lo que supone el segundo caso mortal por esta causa en la región en 2026.

La primera víctima mortal fue una mujer de 68 años, perteneciente también al Área de Salud de Don Benito-Villanueva.

Extremadura acumula ya 34 casos. El SES haya confirmado hoy el último de ellos, el de un varón de 47 años de Don Benito, detectado por el Banco de Sangre de Extremadura.

En este momento, un paciente continúa ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, otro en el de Mérida y otro en el Universitario de Cáceres.

También se ha notificado el alta de uno de los ingresados en Don Benito.

Noticias relacionadas

En el año 2025 se contabilizaron 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y cinco fallecidos.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Cabañuelo de Mula adelanta lo que espera para septiembre en Murcia y deja un aviso: 'Posibilidad de dana en el Levante
  2. Más de 30.000 personas se concentran en la Región de Murcia por Ceuta y contra Pedro Sánchez
  3. La Fuensanta, rumbo a la ciudad arropada por sus fieles: cuenta atrás para el inicio de la Feria de Murcia
  4. Los trabajadores de Amazon Murcia amagan con casi 20 días de huelga otra vez en plena campaña del Back Friday y de Navidad
  5. Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: consulta el programa de actividades para este jueves
  6. La Región de Murcia afronta el jueves con un ligero ascenso en el termómetro y posibles tormentas en el Noroeste
  7. Condenado a 18 meses de prisión el líder de una asociación cannábica de Murcia por tráfico de drogas
  8. Los cinco restaurantes de Murcia más populares para la vuelta a la rutina

La Comunidad sale en tromba contra el "terrible" modelo de financiación tras consumarse la "nueva cesión al separatismo catalán"

La Comunidad sale en tromba contra el "terrible" modelo de financiación tras consumarse la "nueva cesión al separatismo catalán"

Juan Antonio Martínez Moreno, nuevo cabo de Andas de la Fuensanta: "Mi objetivo es que el pueblo lo disfrute"

Juan Antonio Martínez Moreno, nuevo cabo de Andas de la Fuensanta: "Mi objetivo es que el pueblo lo disfrute"

Condenado a ocho años por apuñalar a un hombre en un bar de Santa Cruz

Condenado a ocho años por apuñalar a un hombre en un bar de Santa Cruz

El PSOE pide a López Miras que presente los proyectos que debe ejecutar con la inversión del Gobierno de España para vivienda pública

El PSOE pide a López Miras que presente los proyectos que debe ejecutar con la inversión del Gobierno de España para vivienda pública

Al borde de la matrícula de honor: la Costa Cálida roza el lleno en "el mejor verano turístico" de la historia de la Región

Al borde de la matrícula de honor: la Costa Cálida roza el lleno en "el mejor verano turístico" de la historia de la Región

Feijóo llama a movilizarse para "echar" a Sánchez con la fuerza "de la rabia" por Ceuta

Feijóo llama a movilizarse para "echar" a Sánchez con la fuerza "de la rabia" por Ceuta

El gran mercado medieval que va a transformar Murcia durante cinco días: uno de los rincones más conocidos de la ciudad cambiará por completo

El gran mercado medieval que va a transformar Murcia durante cinco días: uno de los rincones más conocidos de la ciudad cambiará por completo

Las almohadas más vendidas de la temporada son estas de Pikolin que imitan a las de los mejores hoteles

Las almohadas más vendidas de la temporada son estas de Pikolin que imitan a las de los mejores hoteles
Tracking Pixel Contents