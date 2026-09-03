Cataluña
Hallan los restos del bebé de 18 meses desaparecido en una vivienda de Tarragona
Los padres fueron detenidos en Valencia por el presunto homicidio del niño
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EP
TARRAGONA
Los Mossos d'Esquadra han localizado este jueves por la tarde en un domicilio los restos óseos de la bebé de 18 meses que buscaban desde este miércoles en Santa Bàrbara (Tarragona), cuyos padres fueron detenidos en Valencia por su presunto homicidio, según ha podido saber Europa Press.
La policía catalana está inspeccionando el domicilio, donde este fin de semana fueron localizados diversos perros en malas condiciones que fueron trasladados a una protectora.
Los padres fueron detenidos tras una requisitoria judicial del tribunal de instancia de Amposta (Tarragona), que tiene una causa abierta tras la denuncia de la desaparición de una bebé.
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