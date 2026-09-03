Los cinco restaurantes de Murcia más populares para la vuelta a la rutina

Volver a la rutina no es nada fácil, pero siempre puedes amenizar el fin de tus vacaciones con una deliciosa comida. Seleccionamos seis restaurantes de Murcia disponibles en Glovo para que puedas empezar septiembre con un buen sabor de boca y sin tener que cocinar o salir de casa.

1. La Boca Te Lía: para compartir

Hace tiempo que las hamburguesas dejaron de ser una simple opción de comida rápida o un sencillo bocadillo de carne. Hoy se han convertido en auténticas elaboraciones gastronómicas que admiten una gran creatividad, con combinaciones de ingredientes cada vez más sorprendentes y sabores capaces de conquistar a cualquier paladar. La Boca Te Lía es una de las hamburgueserías más populares de Murcia.

Entre sus creaciones más famosas destacan la Golfa, con carne Angus, cheddar, bacon, huevo frito y mayonesa trufada; la Maja, acompañada de tortilla de patata y jamón serrano; o la Pícara, con salsa barbacoa y cebolla roja. Todas ellas elaboradas con carnes de calidad, panes artesanales, quesos, salsas especiales y acompañamientos que permiten personalizar cada pedido. La carta también incluye perritos calientes, bocadillos, patatas cargadas de condimento y muchos entrantes para compartir.

Una propuesta ideal para quienes quieren empezar septiembre con un buen sabor de boca.

Tallarines Xinesa, de la Xinesa. / ㅤㅤ

2. La Xinesa: para descubrir

Septiembre no solo marca la vuelta a la rutina, también puede ser el momento perfecto para descubrir nuevos sabores. La Xinesa apuesta por una propuesta inspirada en la cocina asiática, con una carta variada que combina recetas tradicionales con elaboraciones más actuales.

Rollitos, arroces, noodles, platos al wok y especialidades elaboradas con pollo, ternera o verduras protagonizan una oferta gastronómica pensada para todos los gustos. Entre sus platos más populares destacan los tallarines salteados, el arroz tres delicias, el pollo con almendras, el cerdo agridulce y diferentes recetas acompañadas de salsas orientales.

La carta también incluye sushi, gyozas, tempuras y distintas variedades de ramen y poke, además de menús combinados ideales para compartir y probar varios sabores en una misma comida.

Hay una enorme variedad de restaurantes a domicilio con opciones para todos los gustos

3. Blitz: para desconectar

También es momento de reencontrarse con amigos y organizar cenas improvisadas en casa. Blitz es una de las opciones perfectas para esos encuentros gracias a su carta desenfadada y repleta de propuestas para compartir. Combina hamburguesas gourmet, bocadillos, preparados de pollo, entrantes y acompañamientos pensados para disfrutar sin prisas alrededor de la mesa. Además, muchas de sus recetas pueden personalizarse con ingredientes extra y distintas salsas, lo que permite que cada comensal encuentre la combinación perfecta.

Entre sus propuestas más populares destacan sus hamburguesas elaboradas con carne de vacuno, queso fundido, bacon crujiente y cebolla caramelizada, además de sus patatas especiales y sus entrantes para compartir, convertidos en imprescindibles para las cenas en grupo. La oferta se completa con bocadillos y menús combinados ideales para quienes buscan una buena comida sin salir de casa.

La Brutal Bacon, de Blitz. / ㅤㅤ

4. Mondo Italiano: para saborear tradición

Si hay una gastronomía capaz de levantar el ánimo incluso tras un día de vuelta al trabajo, esa es la italiana. Mondo Italiano reúne algunos de los platos más emblemáticos del país en una carta que apuesta por las recetas tradicionales.

Entre las opciones más populares destacan sus pizzas, elaboradas con ingredientes clásicos, diferentes variedades de pasta fresca acompañadas de salsas caseras y otras propuestas como lasañas o risottos. La carta se completa con entrantes y postres típicos italianos para quienes quieran disfrutar de la experiencia al completo.

5. Saboralia: para todos los gustos

Y para quienes buscan variedad, Saboralia ofrece una propuesta gastronómica capaz de adaptarse a cualquier ocasión. Su carta combina platos tradicionales con opciones más ligeras y recetas pensadas tanto para una comida rápida como para una cena tranquila en casa.

Entre sus especialidades destacan el arroz meloso, el solomillo a la brasa, la ensalada de burrata o las croquetas caseras, además de sus entrantes para compartir. Una selección amplia de platos, todos ellos elaborados con ingredientes frescos y de temporada.