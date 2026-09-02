Los neurólogos denuncian el "limitado" acceso de los pacientes españoles a los nuevos (y mejores) fármacos para la migraña: "Aumenta el sufrimiento"

La Sociedad Española de Neurología (SEN), la Asociación Española de Migraña y Cefaleas (AEMICE) y la Fundación Española de Cefaleas (FECEF) advierten este miércoles de las dificultades que existen en España para que las personas con migraña -seis millones en nuestro país- puedan acceder a los medicamentos anti-CGRP, considerados actualmente el tratamiento preventivo más eficaz y seguro por todas las sociedades de neurología a nivel mundial, debido a las restricciones vigentes para su prescripción.

"Retrasar el uso de los tratamientos más eficaces no solo aumenta el sufrimiento de los pacientes, sino que puede resultar menos eficiente a largo plazo", destaca el doctor Jesús Porta-Etessam, presidente de la SEN. "La migraña es no solo una enfermedad infradiagnosticada, sino también infratratada y con un enorme impacto en la calidad de vida de quienes la padecen. Y no resulta ético que pacientes que podrían beneficiarse de tratamientos más eficaces tengan que esperar a empeorar para recibirlos", añade.

Cuatro días al mes

Según explica el doctor Robert Belvís, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN, actualmente, en España están disponibles seis fármacos anti-CGRP. "Todos ellos han supuesto un gran avance en el tratamiento preventivo de la migraña, especialmente en pacientes con una elevada frecuencia de ataques o con mala respuesta a los tratamientos tradicionales", señala.

Sin embargo, aunque algunos de estos medicamentos están disponibles desde 2019 y la Agencia Europea del Medicamento los autoriza para pacientes con más de cuatro días de migraña al mes, los criterios de financiación del Sistema Nacional de Salud restringen su uso a pacientes que presentan al menos ocho días de dolor al mes y que previamente han probado tres tratamientos preventivos distintos.

La SEN considera que estos criterios, "que pudieron entenderse en el momento de la llegada de los nuevos medicamentos por la falta de estudios comparativos directos", ya no responden a la evidencia científica disponible. Se estima que al menos un tercio de los pacientes con migraña -más de dos millones de españoles- podrían beneficiarse de los nuevos fármacos.

Carta a Sanidad

Por esta razón, SEN, AEMICE y FECEF han enviado una carta conjunta al Ministerio de Sanidad solicitando la eliminación de los "criterios restrictivos actuales", para que los pacientes puedan beneficiarse de los fármacos, siguiendo los criterios aprobados por la Agencia Europea del Medicamento: a partir de cuatro días de migraña al mes y sin necesidad de haber fracasado previamente con tres tratamientos preventivos.

Sin embargo, el Ministerio ya ha comunicado a la SEN que no se van a modificar estos criterios restrictivos, al menos a corto-medio plazo. "Ojalá recapaciten, porque las recomendaciones clínicas deben estar guiadas por la evidencia científica y por las necesidades individuales de cada persona", señala el presidente de la SEN.

"Retrasar el acceso a estos fármacos puede tener consecuencias clínicas importantes en los pacientes", comenta el doctor José Miguel Laínez, director de la Fundación Española de Cefaleas. "Obligar a los pacientes a pasar por varios tratamientos menos eficaces antes de poder acceder a los anti-CGRP puede suponer más de un año de dolor evitable, con el riesgo añadido de que la enfermedad progrese, el cerebro se sensibilice y la respuesta posterior al tratamiento sea menor", añade.

Coste asumible

Además, la SEN remarca que, aunque estos medicamentos tuvieron inicialmente un coste elevado, actualmente su coste para el Sistema Nacional de Salud rondaría los 100-200 euros mensuales por paciente, una cifra que los neurólogos consideran asumible si se tiene en cuenta el impacto y el coste sanitario, laboral, familiar y social de la migraña mal controlada.

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