Seísmos
Dos terremotos en cuatro minutos se sienten en Granada y el área metropolitana
Los seísmos han tenido como epicentro el Mar de Alborán y la localidad granadina de Armilla
EP
Un seísmo superficial en el Mar de Alborán (Alborán Sur) de magnitud 3,2 mbLg se ha dejado sentir a las 11,58 horas de este martes en Granada capital y en la zona sur de su área metropolitana, así como en la Ciudad Autónoma de Melilla, la ubicación geográfica terrestre española más próxima al epicentro. Apenas cuatro minutos antes de este seísmo, a las 11,54 horas, la localidad granadina de Armilla era epicentro de otro terremetodo de intensidad III 'débil' y de magnitud 2, ubicado a cuatro kilómetros de profundidad.
Así se desprende de la información revisada publicada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y consultada por Europa Press que, en un rango general, sitúa la intensidad de los terremotos en III, es decir, 'débil'.
Los cálculos de intensidad del IGN tienen en cuenta las aportaciones que realizan los propios ciudadanos a través de la web o la app del instituto. Y en cuanto a las localizaciones donde se ha sentido el referido seísmo como con nivel III 'débil' se encuentran Armilla, Granada o Churriana de la Vega. Además, la intensidad se valora como II, es decir, 'apenas sentido', en Melilla, a pesar de su situación más próxima al epicentro.
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