La Feria Taurina de Murcia despierta gran expectación y registra largas colas para la compra de entradas

Las largas colas que se han formado en el primer día de apertura de taquillas para la venta de entradas sueltas en Murcia vienen a demostrar el gran ambiente y las ganas de toros que se respiran en la ciudad. A pesar de llevar más de dos meses con la venta online activa, cientos de aficionados han esperado junto a la taquilla durante la mañana para conseguir sus entradas de forma presencial.

La expectación que han creado los carteles de este año se aprecia no solo en este movimiento de público del primer día, sino también en el buen ritmo que ha tenido durante todo el verano la venta online, que se abrió el pasado día 10 de junio, poco después de darse a conocer los rematados carteles de este ciclo.

La Feria dará comienzo el domingo 13 de septiembre y consta de cuatro corridas de toros, una de rejones y una novillada picada en las que se dan cita las principales figuras del momento, además de ganaderías de primera fila.

La venta en taquilla continuará a diario hasta que dé comienzo la feria en horario de 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h

La venta en taquilla continuará a diario hasta que dé comienzo la feria en horario de 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h. También sigue disponible la venta online en la web www.plazadetorosdemurcia.com

Carteles de la Feria de Murcia

Domingo 13 septiembre. Antonio Ferrera. El Fandi y Manuel Escribano. Toros de La Palmosilla.

Lunes 14 septiembre. Morante de la Puebla, José Mari Manzanares y Talavante. Toros de Juan Pedro Domecq.

Martes 15 septiembre. Paco Ureña Juan Ortega y Roca Rey. Toros de Victoriano del Río.

Viernes 18 septiembre. Parrita, Álvaro Serrano y Angelín. Novillos de Fuente Ymbro. Colabora Región de Murcia.

Sábado 19 septiembre. Corrida de la Prensa. Emilio de Justo, Borja Jiménez y Marco Pérez. Toros de El Parralejo.

Domingo 20 septiembre. Rejones. Andy Cartagena, Diego Ventura y Duarte Fernandes. Toros de Los Espartales.

Todos los festejos darán comienzo a las 18.30 h.

Murcia publicita su feria taurina con un spot en el que rinde homenaje a sus fiestas

Spot publicitario / La Opinión

La empresa Toros Sureste vuelve a dar protagonismo a la ciudad de Murcia en la campaña publicitaria de su Feria Taurina de Septiembre 2026. En esta ocasión, el spot publicitario se centra en las tradiciones y fiestas más populares de la ciudad, entre ellas el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina que centran toda la atención en primavera. Pero esta creación audiovisual muestra cómo al llegar el mes de septiembre, Murcia respira toreo, convirtiéndose los toros en el epicentro de la celebración de su feria.

Si el año pasado la campaña elogiaba las virtudes gastronómicas de la ciudad, el spot de este año se adentra en el espíritu festivo del murciano, que disfruta con intensidad de todas sus fiestas y que participa y está orgulloso de su feria taurina, una de las más reputadas de la temporada en España.

Este spot será emitido en la televisión regional y utilizado en redes sociales e internet para promocionar una feria que comienza el próximo 13 de septiembre y que se compone de cuatro corridas de toros, una novillada y un festejo de rejones.

Las entradas para la Feria de Murcia están a la venta a través de la web oficial de la plaza, www.plazadetorosdemurcia.com