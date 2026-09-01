Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevas leyes regionalesCampo murcianoCarlos AlcarazCabañuelas MurciaPaco RabalRutas Vuelta a España
instagramlinkedin

CARDIOLOGÍA

El fármaco evolocumab muestra una reducción del 20% en el riesgo de mortalidad en pacientes de alto riesgo sin antecedentes de infarto o ictus

La disminución del riesgo de muerte comenzó a observarse aproximadamente tras 1,5 años de tratamiento y se mantuvo durante una mediana de seguimiento de 4,6 años

Un medicamento demuestra una reducción del riesgo de mortalidad por cualquier causa, incluida la cardiovascular, en pacientes de alto riesgo sin antecedentes de infarto.

Un medicamento demuestra una reducción del riesgo de mortalidad por cualquier causa, incluida la cardiovascular, en pacientes de alto riesgo sin antecedentes de infarto. / 123RF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nieves Salinas

Madrid

La biotecnológica Amgen acaba de presentar nuevos resultados que muestran que el fármaco evolocumab, de nombre comercial Repatha, añadido a estatinas u otros tratamientos hipolipemiantes dirigidos a reducir el colesterol LDL (c-LDL), el llamado 'colesterol malo', disminuye el riesgo de muerte en adultos de alto riesgo cardiovascular sin antecedentes de infarto de miocardio o ictus isquémico. En el estudio, en el que han participado más de 12.000 pacientes de alto riesgo, evolocumab muestra una reducción del 20% del riesgo de mortalidad.

Los resultados, explica la compañía, hacen referencia a un análisis preespecificado del ensayo de fase 3 VESALIUS-CV que se han presentado este martes en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC, por sus siglas en inglés), celebrado en Múnich (Alemania). Asimismo, se han publicado simultáneamente en la prestigiosa revista científica Circulation.

Así, el tratamiento se asoció a una reducción tanto de la mortalidad por cualquier causa como de la mortalidad cardiovascular. Al prevenir eventos cardiovasculares mayores, como infartos de miocardio e ictus isquémicos, el fármaco podría contribuir a prolongar la vida de los pacientes al ayudarles a evitar el grave deterioro de la salud que puede producirse tras estos eventos, lo que se traduce en una reducción de la mortalidad global. La disminución del riesgo de muerte comenzó a observarse aproximadamente tras 1,5 años de tratamiento y se mantuvo durante una mediana de seguimiento de 4,6 años.

Luz verde en Europa

La presentación de estos resultados ha coincidido con la reciente aprobación por parte de la Comisión Europea de una ampliación de la indicación del fármaco de Amgen para adultos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica que aún no presentan enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, pero que tienen algo riesgo de desarrollarla.

"Esto es especialmente relevante dado que la enfermedad cardiovascular sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Estos datos pueden suponer un cambio en la práctica clínica y refuerzan la importancia de identificar precozmente a los pacientes de alto riesgo y reducir el colesterol LDL de forma intensiva y continuada", asegura Miquel Balcells, Director Médico de Amgen Iberia.

Análisis adicionales

Los hallazgos sobre mortalidad estuvieron acompañados de dos análisis adicionales de VESALIUS-CV. Uno de ellos mostró que el tratamiento redujo el riesgo de primeros eventos cardiovasculares, eventos posteriores y el total de eventos cardiovasculares. El otro mostróque la reducción del riesgo de infarto de miocardio se observó ya a partir de los seis meses del inicio del tratamiento.

La reducción del riesgo estuvo impulsada principalmente por una disminución de los infartos causados por la rotura de placa aterosclerótica (tipo 1) y por infartos de mayor tamaño. En ambos análisis, los beneficios fueron consistentes en los principales subgrupos de pacientes, reforzando "la creciente evidencia del fármaco que respalda la importancia de reducir de forma temprana el c-LDL en pacientes de alto riesgo", indica la farmacéutica.

Desigualdades en mujeres

Amgen también presentó resultados de dos estudios globales de práctica clínica real que ponen de manifiesto la persistencia de diferencias entre las recomendaciones de las guías clínicas y el manejo lipídico en el manejo habitual. Uno de los estudios constató que los pacientes con enfermedad arterial coronaria y sin antecedentes de infarto de miocardio o ictus a menudo estaban infratratados y no alcanzaban los niveles recomendados de c-LDL, lo que refleja bajas tasas de inicio, intensificación y seguimiento del tratamiento.

Noticias relacionadas

El segundo estudio puso de relieve desigualdades en la atención cardiovascular entre hombres y mujeres, mostrando que las mujeres de alto riesgo sin antecedentes de infarto de miocardio o ictus isquémico tenían menos probabilidades que los hombres de recibir tratamientos hipolipemiantes intensivos y de alcanzar los objetivos de c-LDL en distintas regiones.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven muere aplastado dentro de un contenedor de basura cuando huía de la Policía en Cartagena
  2. Más de cien identificados y cuatro detenidos en una operación desplegada en San Pedro del Pinatar
  3. Los vecinos de La Manga y Cabo de Palos rechazan la iniciativa de la ORA
  4. Interceptada una embarcación dedicada al traslado de inmigrantes a 12 millas de Cartagena: Han sido detenidos los dos patrones
  5. La Terraza del Murcia', el nuevo espacio de ocio que abrirá este martes en la cuarta planta del estadio Enrique Roca
  6. Consulta el programa completo de la Feria de Murcia 2026: 'Tenemos la mejor vuelta al cole
  7. Vuelta Ciclista a España: horarios y recorrido de la etapa Cartagena-Lorca del miércoles 2 de septiembre
  8. Levantado un parte de infracción por las obras en la Hacienda Riquelme: la constructora podría tener que dejar el inmueble como estaba

Septiembre se estrena en la Región con nuevas tormentas: la Aemet activa la alerta amarilla este miércoles

Septiembre se estrena en la Región con nuevas tormentas: la Aemet activa la alerta amarilla este miércoles

Podemos pide al Gobierno regional un boicot a los productos de Marruecos, Israel y Estados Unidos por su implicación en la operación de Ceuta

Llamamiento urgente: las reservas de sangre A+ y A- caen a mínimos en la Región

Llamamiento urgente: las reservas de sangre A+ y A- caen a mínimos en la Región

Podemos llama al boicot a los productos de Marruecos en la Región de Murcia

Podemos llama al boicot a los productos de Marruecos en la Región de Murcia

John Cena se esconde en Clash of Clans pero Cody Rhodes moviliza a millones de jugadores para dar con él

John Cena se esconde en Clash of Clans pero Cody Rhodes moviliza a millones de jugadores para dar con él

El mar frente a Cornualles se calentó hasta 4 °C y provocó la mayor invasión de pulpos de Reino Unido en 125 años

El mar frente a Cornualles se calentó hasta 4 °C y provocó la mayor invasión de pulpos de Reino Unido en 125 años

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

'Cara de cona', de Guillermo de Oliveira, gana el X Premio de Cortometrajes de Cartagena Negra y mira hacia los Goya

'Cara de cona', de Guillermo de Oliveira, gana el X Premio de Cortometrajes de Cartagena Negra y mira hacia los Goya
Tracking Pixel Contents