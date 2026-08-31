Sira Rego, sobre Ceuta: "Los niños migrantes no son invasores"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha comparecido esta mañana en el Congreso para explicar la actuación de su departamento en la crisis humanitaria de Ceuta, donde el pasado 30 de julio entraron unos 70.000 migrantes a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Rego ha calificado la situación en la ciudad autónoma de tragedia humanitaria y ha pedido a los diputados no criminalizar a la infancia. "Los niños migrantes no son invasores", ha subrayado.

“Vengo a discutir de muchas cosas, también de la gestión que estamos haciendo. Pero lo que no voy a discutir si un niño tiene derechos. Les pido que queden fuera del debate el racismo y el fascismo, que no son una política más sino una manera de pensar que implica que hay seres humanos con más derechos que otros”, ha asegurado.

Según los cálculos de Rego, ahora mismo permanecen en Ceuta 1.478 niños y niñas no acompañados en diversos centros y en situación de acogida por las autoridades de Ceuta. De ellos, unas 700 son niñas. Abundan también los menores de 13 años. “El perfil migratorio ha cambiado” ha subrayado. Unas 300 niñas fueron acogidas en dos colegios públicos, que están ya “liberados” para garantizar la vuelta al cole en Ceuta.

Todas las comunidades, salvo Castilla y León, Aragón y Extremadura -donde el PP gobierna en coalición con Vox y que no quisieron asistir a la conferencia sectorial de Juventud e Infancia la semana pasada- votaron a favor de la transferencia de 25 millones de euros a la ciudad autónoma para atender a los menores migrantes.

El departamento que dirige Rego está en contacto con entidades sociales, que han ofrecido unas 500 plazas en la península para las niñas más vulnerables. Para terminar de cerrar este acuerdo urgente, es necesario el consentimiento de las autoridades de Ceuta dado que la tutela de los menores no acompañados corresponde a las autonomías.

2.000 menores el último año

Rego también ha hecho un llamamiento a la solidaridad por parte de las comunidades y ha recordado que, en el último año, 2.000 niños y niñas han sido acogidos en todo el territorio. El ministerio ha recibido la llamada de familias interesadas en una acogida temporal hasta que los expedientes se resuelvan. “Para que un menor sea devuelto a su familia, hay que investigar primero. Hay que ver si hay familia a la que volver y si el entorno es seguro”, ha asegurado la ministra dejando claro que los expedientes llevan mucho tiempo. De hecho, ha añadido que antes de la crisis del 30 de julio, el ministerio tenía abiertos 600 expedientes con Marruecos, cuya respuesta ha sido el silencio. “La reunificación si se puede hacer, se hace. Pero con garantías”, ha concluido.

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Algunos partidos, como el PNV, han pedido a la ministra autocrítica con la gestión del Gobierno en la crisis migratoria. Junts, mientras, ha preguntado en qué situación administrativa quedarán las 500 niñas desplazadas de urgencia a la península gracias a las 500 plazas que han ofrecido las organizaciones no gubernamentales: "¿seguirán dependiendo de Ceuta o de cada comunidad en la que estén?, ¿quién hará el seguimiento y cómo serán escolarizadas?". El Grupo Mixto ha pedido al Gobierno políticas a largo plazo proque "la migración no va a parar".