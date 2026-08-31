Ángel Ripoll, guitarrista murciano: "El patrimonio guitarrístico de la Región está olvidado"

A pesar de su corta edad, Ángel Ripoll, nacido en Jumilla en 1996, domina la guitarra en ámbitos que abarcan desde la remota vihuela del siglo XVI hasta la música más actual. Su estilo bebe de la música del periodo romántico y la del cine, con la mirada puesta en el flamenco y en la música tradicional española.

Sin embargo, esa mirada se topó con un muro cuando Ángel se dio cuenta de la escasa información que existe sobre muchos compositores "esenciales" en la historia musical de la Región de Murcia. Es con la idea de superar ese "abismo" de conocimiento con la que concibe su último disco: La Guitarra Murciana, con el objetivo de desenterrar del olvido un patrimonio musical que "pertenece a todos los murcianos", con nombres que abarcan desde guitarristas decimonónicos como Julián Arcas o Antonio Cano, hasta otros más recientes como Salvador Martínez.

¿De dónde viene su pasión por la guitarra?

Empecé cuando tenía 8 años. Mi madre también es guitarrista y me llamaba mucho la atención verla tocar. Recuerdo que solo quería una guitarra para mí. Ahora ya tengo 30 así que llevo siendo guitarrista prácticamente toda la vida. Enseguida empecé a recibir clases en el Conservatorio. En el 2010 me trasladé a Suiza y empecé a estudiar en Ginebra. Hace aproximadamente dos años me surgió esta pasión por la música murciana para guitarra.

Este disco surgió a través de las obras de Manuel Díaz Cano, uno de los autores que figuran en este primer volumen, que fue profesor de mi madre. Al final, todo está conectado. Cuando empecé a tocar las obras de Díaz Cano hace unos años, me di cuenta de lo bellas que eran; comencé a investigar y a partir de ahí surgió mi interés por la música histórica de la Región.

¿Cómo definiría usted La Guitarra Murciana?

Es un intento de recuperar un patrimonio musical guitarrístico que está lamentablemente olvidado. No figura en los programas de conciertos, no existen grabaciones profesionales, la gente no lo conoce… A día de hoy, es difícil acceder a las partituras de muchas obras. El disco es un rescate que pretende poner en valor las obras de estos artistas que son solo de la Región de Murcia, algunos del siglo XIX. Son tres siglos de música.

El objetivo es poder disfrutar de un patrimonio musical que es nuestro, que nos pertenece Ángel Ripoll — Guitarrista, compositor y profesor de música

¿De dónde nace la idea del proyecto?

La intención es catalogar y dejar bien grabado este legado musical para que no quede perdido. Cuando, al buscar compositores murcianos, vi que no existían grabaciones ni podía acceder a las partituras, me di cuenta del abismo de información que hay. Entonces me di a la tarea de promocionar todo ese conocimiento para hacerlo crecer. Se trata de un patrimonio que tiene un valor extra porque es algo novedoso que no se ha hecho nunca en la historia.

¿Va a continuar La Guitarra murciana mediante futuros volúmenes?

Lo que pretendo es hacer una recopilación de varios volúmenes sobre todos los compositores murcianos que existen en el ámbito de la guitarra clásica. Después me gustaría realizar algunos monovolúmenes, es decir, discos dedicados solamente a un compositor. Lo bueno es que no solo se va a limitar a música de guitarra; también existe la posibilidad de colaborar con orquestas. Me gustaría probar con música de cámara, música a dos guitarras, a guitarra con flauta, con violín, clarinete…

¿Por qué cree que es tan desconocida la 'Escuela Murciana de Guitarra'?

Yo pienso que es algo que tendrá que ver con lo aleatorio de la historia, pues ha habido tendencias que se han hecho más virales, mientras que estos compositores y maestros se han quedado atrás por motivos que no son justos. Algunos de estos autores han contribuido al despegue nacional de la guitarra, pues fueron maestros de artistas como Francisco Tárrega, uno de los compositores más famosos que existen en el mundo de la guitarra, quien fue discípulo de Julián Arcas, que aparece en el disco.

No se ha hecho justicia, pues poseen obras muy bellas. En la propia Región no hemos tenido la capacidad de poner en valor esta parte de nuestro patrimonio. Quizá hemos priorizado otros aspectos de nuestra música y de nuestro folklore, lo que está muy bien; sin embargo, el ámbito de la guitarra clásica ha quedado más apartado.

La historia de la Guitarra Murciana es muy bella y merece más reconocimiento

¿Hay algún compositor que le hiciera especial ilusión que participe en el proyecto?

Sería una maravilla si algún compositor contemporáneo pudiera crear algo para este proyecto. Hay un compositor jumillano que actualmente cuenta con una gran proyección internacional, que es Roque Baños. Tiene obras para guitarra, pero que están incluidas en bandas sonoras, donde este instrumento no tiene demasiado protagonismo.

Me haría mucha ilusión que pudiera componer algo para guitarra. Es cierto que, poco a poco, voy conociendo a compositores cuya participación me hace mucha ilusión, como es el caso de Carmen Ros, profesora en el Conservatorio Superior de Música de Murcia, quien me pasó unas partituras. En un próximo volumen la incluiré.

Ángel Ripoll, junto a su guitarra / Remedios Navarro

¿Qué pueden esperar quienes escuchen La Guitarra Murciana?

Van a escuchar algo que no se ha escuchado nunca. Hay algunas obras de estreno mundial que no se han grabado antes. Se trata de un patrimonio cuya riqueza es totalmente desconocida. Es música muy bonita, que tiene una fuerte relación con nuestra tierra, con Murcia, desde el punto de vista del folklore. Además, al ser todos los compositores de la Región, hay algo de Murcia que siempre resuena en la música. El objetivo es poder disfrutar de un patrimonio musical que es nuestro, que nos pertenece y que es totalmente novedoso.

¿Tiene algún otro proyecto en mente además de los relacionados con La Guitarra Murciana?

Ahora estoy enfocado en este proyecto, que requiere mucho esfuerzo y tiempo. Ha sido un trabajo algo solitario, aunque agradezco la ayuda del compositor Salvador Martínez, quien me ha ayudado en todo momento.