Andalucía activa su plan tras el peor agosto de incendios y terremotos: 31 zonas catastróficas en Sevilla, Huelva y Granada y un "desastre natural" en Niebla

El incendio de Niebla, con 33.000 hectáreas arrasadas en un perímetro de 210 kilómetros , ha sido el más grave de la temporada de alto riesgo más devastadora que se ha registrado en Andalucía desde 1991. Pero no ha sido el único. En más de 260 incendios han ardido al menos 57.500 hectáreas una de las mayores cifras de la historia Las llamas han arrasado cultivos, explotaciones ganaderas y parajes naturales causando graves pérdidas y un gran impacto a la economía de la zona. En este escenario, la Junta de Andalucía ha culminado sus informes para la adopción de medidas extraordinarias y ha acordado la declaración de desastre natural por el fuego en todo el entorno de Niebla y al mismo tiempo ha solicitado al Gobierno de España, que tiene las competencias, que declare como zona catastrófica los 15 municipios más afectados de Sevilla, Huelva, Granada y Almería. A estos se suman otros 16 municipios dañados por los terremotos de Granada.

El expediente realizado por la Junta de Andalucía suma así 31 municipios para los que se solicita la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil (zona catastrófica) repartidos por Almería, Huelva, Granada y Sevilla. De estos quince se corresponden con incendios forestales y el resto (16) con los terremotos. "Ha sido un verano especialmente duro para algunos andaluces", explicó la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno Carolina España. Estas zonas se suman a las que ya fueron declaradas como área catastrófica en julio por parte del Gobierno de España como es el caso de Los Gallardos, en Almería, donde fallecieron 14 personas.

El Gobierno de España tiene previsto aprobar una declaración que abarque ambas emergencias (los incendios y los terremotos) en Consejo de Ministros en las próximas semanas y, a partir de ahí, se activarán mecanismos de ayudas directas. En el caso de los terremotos hay una estimación de que se tramiten hasta cien millones en indemnizaciones a viviendas y vehículos a través del Consorcio de Compensación de Seguros.

"Desastre natural"

En el caso concreto del incendio de Niebla, con 33.000 hectáreas arrasadas, la Junta de Andalucía ha aprobado la declaración de desastre natural, una medida que permite activar de inmediato la flexibilización en la concesión y justificación de las ayudas de forma que los afectados no pierdan fondos o puedan ser penalizados por incumplir requisitos técnicos. Afecta específicamente a las líneas de FEAGA y FEADER. De momento, no hay un volumen de inversiones o ayudas directas dentro de las competencias de la Junta de Andalucía asociadas a esta declaración aunque tres consejerías "están trabajando" para cerrar las modificaciones presupuestarias necesarios. En el caso de Sostenibilidad, por ejemplo, ya se han anunciado actuaciones de emergencia para evitar que la erosión y las cenizas afecten a uno de los embalses principales de la provincia de Huelva.

Los daños no están cuantificados pero han sido de una envergadura histórica según el primer análisis realizado por los equipos técnicos. "Se han arrasado extensas superficies de masa forestal que combinaban pinares y áreas críticas de dehesa y monte mediterráneo de alto valor ecológico. Se constata también la destrucción del potencial maderero y, de forma muy severa, una pérdida drástica en la producción de corcho y de bellota de los montes públicos y privados de la zona (especialmente en Berrocal); así como eucaliptales en explotación (tanto activos como abandonados)", recoge el informe elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural liderada por Ramón Fernández-Pacheco.

En cuanto a la fauna local, los informes realizados constatan que "ha sufrido una fragmentación de hábitats sin precedentes". "Los acotados de caza mayor y menor de los términos municipales afectados registran una pérdida absoluta de refugio, encames y alimento, provocando una alta mortalidad directa y el desplazamiento forzoso de poblaciones. En concreto se han visto afectados 34 cotos; 27 en la provincia de Huelva y siete en la provincia de Sevilla", apunta el informe.

En la ganadería extensiva se han registrado daños directos. "Se ha eliminado o reducido la cubierta herbácea y arbustiva de la que se alimenta el ganado y ha comprometido la campaña de montanera del cerdo ibérico y la disponibilidad de sombra para los animales. También ha provocado gastos de evacuación y alimentación extraordinaria en animales y colmenas. Se tiene constancia de que se han visto afectadas 38 explotaciones de bovino y equino, seguidas de pequeños rumiantes y porcino", advierte el estudio.

El sector apícola local afronta un escenario muy desfavorable debido a la calcinación directa de asentamientos de colmenas y la desaparición casi absoluta del soporte floral melífero y arbustivo. La afectación es de tal magnitud que se deben buscar soluciones viables para la recolocación de las colmenas en aquellas islas verdes o superficies que no se hayan visto afectadas, siempre que sea posible.

De igual modo, la red viaria de comunicación ha sufrido daños estructurales y pasos de agua, cunetas y firmes de tierra se encuentran dañados y parcialmente intransitables. También se han producido daños por la ejecución de cortafuegos, corte o retirada de alambradas, además de daños a instalaciones y cerramientos ganaderos.

En total, son once los municipios incluidos dentro de esta declaración. En la provincia de Huelva se han visto afectados los municipios de Berrocal, El Campillo, Niebla, Escacena del Campo, La Palma del Condado, Paterna del Campo, Valverde del Camino, Villalba del Alcor, Villarrasa y Zalamea la Real; mientras que en la provincia de Sevilla, Aznalcóllar es el único que se ha visto afectado.

Reclamación a 600 ayuntamientos para que tengan planes de emergencia

Junto a esto, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado este lunes que el Gobierno andaluz ha contactado con 601 ayuntamientos en zonas de peligro por incendios "en los últimos meses" para "pedirles que actualicen sus planes de emergencia".

Noticias relacionadas

Esta petición se registró, según la Consejería de Presidencia, antes del verano aunque se hace pública tras el inicio de un expediente de oficio por parte del Defensor del Pueblo Andaluz. Este informe "llamó la atención que en la relación de municipios con plan de actuación local de emergencia por incendios forestales homologados en Andalucía, publicado en la web de la Agencia de Emergencia de Andalucía (EMA), tan sólo son 139 frente a los numerosos municipios incluidos en la zona de peligro" tanto en el Plan Infoca como en el Plan Anual 2026 por riesgo de incendio. de los equipos de emergencias".

Fuente: El Correo de Andalucía