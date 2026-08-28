Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Playas MurciaAlarma vecinalArde BogotáSerie NetflixPateras en MurciaPlanes fin de semana
instagramlinkedin

El Saler

El incendio de Valencia está estabilizado y los vecinos pueden volver a sus casas

Los vecinos del pueblo entrarán por la rotonda del Saler y los vecinos de las torres entrarán por la rotonda del Palmar

Incendio forestal en La Dehesa de El Saler.

Incendio forestal en La Dehesa de El Saler. / JM LOPEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marta Rojo

José Manuel López

València

El incendio forestal del Saler declarado este jueves ha sido estabilizado poco mas de 24 horas después de su inicio, como han informado los Bomberos del Ayuntamiento de València y recogido desde Emergencias de la Generalitat. Por eso, los vecinos pueden volver a sus casas de las que fueron desalojados este viernes, cuando el fuego y el humo se acercaron a las viviendas.

Así se ha informado en el Puesto de Mando Avanzado. La desescalada ha comenzado, los vecinos pueden volver a sus viviendas desde ya, han confirmado las autoridades.

La carretera del Saler seguirá cerrada

La carretera del Saler seguirá cerrada al tráfico para que puedan seguir los trabajos de extinción. Más concretamente, los vecinos del pueblo entrarán por la rotonda del Saler y los vecinos de las torres entrarán por la rotonda del Palmar.

Noticias relacionadas

El fuego está estabilizado, y eso quiere decir que, sin estar controlado -ni extinguido- evoluciona dentro de las líneas de control según las previsiones y labores de extinción.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Javier Iniesta, director de Enfermería de la Arrixaca y exdiputado del PP
  2. Dos submarinos S-80 navegan frente a Cartagena por primera vez: un hito para la Armada española
  3. Lluvia de barro, posibles tormentas y calima este jueves en la Región de Murcia
  4. Cambio radical del tiempo en la Región: Descenso brusco de las temperaturas y precipitaciones generalizadas
  5. Detenido por cuarta vez en Cartagena un asesor financiero por múltiples estafas
  6. Caída brusca de temperaturas y otra lluvia de barro este viernes en la Región de Murcia
  7. Choca con un coche al conducir borracho y en sentido contrario por la A-30 a la altura de Alcantarilla
  8. El SMS agota las bolsas de trabajo de una docena de especialidades médicas este verano

Detenido en Lanzarote un hombre que fue grabado golpeando a su perro: estas son las penas a las que se enfrenta

Detenido en Lanzarote un hombre que fue grabado golpeando a su perro: estas son las penas a las que se enfrenta

Elma Saiz comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

La Guardia Civil recupera su patrullera rápida para luchar contra las mafias en el litoral de la Región

La Guardia Civil recupera su patrullera rápida para luchar contra las mafias en el litoral de la Región

El PP pide la comparecencia de Marlaska en el Congreso por las tres pateras que llegaron en agosto a la Región

El PP pide la comparecencia de Marlaska en el Congreso por las tres pateras que llegaron en agosto a la Región

Ni potos ni cintas: la planta tropical que refresca el ambiente en verano y llena la casa de color

Ni potos ni cintas: la planta tropical que refresca el ambiente en verano y llena la casa de color

El Majal Blanco se libra del combustible que aviva los incendios forestales

El Majal Blanco se libra del combustible que aviva los incendios forestales

El Foro por el Patrimonio propone alternativas más sostenibles ante las obras del parking en Monte Sacro

El Foro por el Patrimonio propone alternativas más sostenibles ante las obras del parking en Monte Sacro

La etapa 7 de la Vuelta a España 2026, en directo

La etapa 7 de la Vuelta a España 2026, en directo
Tracking Pixel Contents