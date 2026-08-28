El incendio de Valencia está estabilizado y los vecinos pueden volver a sus casas

El incendio forestal del Saler declarado este jueves ha sido estabilizado poco mas de 24 horas después de su inicio, como han informado los Bomberos del Ayuntamiento de València y recogido desde Emergencias de la Generalitat. Por eso, los vecinos pueden volver a sus casas de las que fueron desalojados este viernes, cuando el fuego y el humo se acercaron a las viviendas.

Así se ha informado en el Puesto de Mando Avanzado. La desescalada ha comenzado, los vecinos pueden volver a sus viviendas desde ya, han confirmado las autoridades.

La carretera del Saler seguirá cerrada

La carretera del Saler seguirá cerrada al tráfico para que puedan seguir los trabajos de extinción. Más concretamente, los vecinos del pueblo entrarán por la rotonda del Saler y los vecinos de las torres entrarán por la rotonda del Palmar.

Noticias relacionadas

El fuego está estabilizado, y eso quiere decir que, sin estar controlado -ni extinguido- evoluciona dentro de las líneas de control según las previsiones y labores de extinción.