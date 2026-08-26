Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Patera en CartagenaAutónomos en MurciaObras Miguel InduráinAlcaraz y Serena WilliamsTiempo en MurciaMuere exalcalde Murcia
instagramlinkedin

Epidemia

Andalucía suma 54 casos de virus del Nilo tras detectarse dos nuevos positivos en localidades de Sevilla

La provincia de Sevilla concentra la mayoría de los municipios en alerta, con 29 localidades bajo vigilancia intensificada

Un operario inician las labores de fumigación y el tratamiento de imbornales contra el mosquito para prevenir el Virus del Nilo.

Un operario inician las labores de fumigación y el tratamiento de imbornales contra el mosquito para prevenir el Virus del Nilo. / MJ LOPEZ / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Victoria Flores

Sevilla

El virus del Nilo avanza en Andalucía. La Junta de Andalucía ha informado en su comunicado diario sobre los casos de esta enfermedad que afectan a humanos ha sumado este miércoles dos nuevos positivos, ambos en Sevilla, uno en Guadalema de los Quintero, en el municipio de Utrera, y otro en Pilas. Así, en lo que va de año, la comunidad autónoma acumula 54 personas afectas por las picaduras de estos mosquitos.

Los casos detectados en lo que va de temporada se concentran en las provincias de Sevilla y Huelva. Entre los afectados la mayoría (37) han presentado síntomas leves de la enfermedad y otros 17 han sido casos de enfermedad neuroinvasiva y una persona ha fallecido. En total, han sido 20 las personas que han necesitado ser ingresadas para tratar la enfermedad, cinco de los cuales no han recibido el alta.

La mayoría de casos han sido notificados en la provincia de Sevilla, siendo Villamanrique el municipio más afectado con 11. Además, Dos Hermanas tiene ocho, Coria tiene seis, La Puebla cuenta con cinco, Almensilla y Aznalcázar tienen cuatro, Palomares y Sevilla suman tres, Los Palacios y Bollullos de la Mitación acumulan dos y Pilas, San Juan de Aznalfarache, Huévar y Utrera tienen uno. Además, Hinojos ha registrado uno.

En estos momentos hay un total de 29 municipios declarados como área en alerta. Por provincias, es Sevilla la que cuenta con más municipios en riesgo: Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilblanco, Coria, Dos Hermanas, Gerena, Guillena, Huévar del Aljarafe, La Puebla del Río, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios, Mairena del Aljarafe, Olivares, Palomares, Pilas, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Sevilla, Utrera y Villamanrique.

Recomendaciones de la Junta de Andalucía

Además, también hay municipios afectados en otras provincias. Es el caso de Pulpí, Jerez de la Frontera, Hinojos, Lopera, Cártama, Málaga y Camapanillas. Si no registran nuevos casos de afectados, la mayoría pasará a una situación de normalidad en la primera quincena de septiembre. Este estado obliga a intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación en farmacias comunitarias y enfermerías.

Una vez más, desde la Consejería insisten en la importancia de adoptar medidas de protección y prevención. En concreto, la Junta de Andalucía recomienda el uso de repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar los olores intensos porque atraen a los insectos. Además, fomenta la instalación de mosquiteras o el uso de insecticidas domésticos.

Noticias relacionadas

Para evitar la presencia de los mosquitos, la administración mantiene entre sus recomendaciones la necesidad de mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y evitar que el agua se acumule en jardines, macetas, juguetes y cubos. En el caso de las explotaciones ganaderas, pide cambiar con frecuencia el agua de los bebederos de animales y evitar el agua de charcos y las fugas por grifos o conducciones.

Fuente: El Correo de Andalucía

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La patrullera de la Guardia Civil enviada a la Región de Murcia no alcanza la velocidad de las narcolanchas
  2. La Zona Azul podría implantarse cada verano en La Manga y Cabo de Palos
  3. Muere un hombre en Yecla tras ser atropellado por un camión mientras se encontraba parado en el arcén de la carretera con su coche
  4. Manolo Torres 'copia' la estrategia de López Miras y le envía una carta para que actúe ante la contaminación de suelos en Cartagena
  5. La Confederación y los ayuntamientos de la Región se preparan ante posibles danas
  6. Caen 12 miembros, entre ellos dos menores, de una red que vendía droga en San Javier y San Pedro del Pinatar
  7. El PSOE pide un servicio de limpieza 'estable' en La Alberca: 'Los vecinos se han movilizado y han recogido firmas
  8. La Comunidad gana la batalla judicial para impedir que se construya en el entorno del castillo de Monteagudo

Dos calles de Lorca, cortadas durante tres meses por las obras del AVE: estos son los itinerarios alternativos

Dos calles de Lorca, cortadas durante tres meses por las obras del AVE: estos son los itinerarios alternativos

Un camión volcado derrama combustible y abono líquido sobre la RM-711 en Lorca

Un camión volcado derrama combustible y abono líquido sobre la RM-711 en Lorca

Gamescom 2026: El galáctico Exodus pone fecha a su lanzamiento durante la Opening Night Live

Gamescom 2026: El galáctico Exodus pone fecha a su lanzamiento durante la Opening Night Live

Arroyo denuncia que Interior ha convertido la costa de Cartagena en un "coladero" para las mafias

Arroyo denuncia que Interior ha convertido la costa de Cartagena en un "coladero" para las mafias

No tires las cáscaras de pistacho, tienen un segundo uso en el jardín: ayudan a mejorar la tierra y frenar plagas

No tires las cáscaras de pistacho, tienen un segundo uso en el jardín: ayudan a mejorar la tierra y frenar plagas

La tercera patera-taxi en una semana pone fin a las vacaciones del Gobierno y oposición en la Región de Murcia

La tercera patera-taxi en una semana pone fin a las vacaciones del Gobierno y oposición en la Región de Murcia

La alcaldesa de Cartagena denuncia que Interior convierte la costa en un 'coladero' para las mafias por la falta de medios

25.000 espectadores y cinco ‘sold out’ para un Festival de San Javier que ensancha sus límites

25.000 espectadores y cinco ‘sold out’ para un Festival de San Javier que ensancha sus límites
Tracking Pixel Contents