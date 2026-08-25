Parque natural
Incendio en Barcelona: Protección Civil ordena el confinamiento de los vecinos de dos barrios
El fuego se ha declarado esta tarde, en una zona forestal próxima a viviendas del distrito de Nou Barris, los bomberos han desplazado 39 dotaciones y la Guardia Urbana ha cortado el acceso a pistas forestales, carreteras y caminos del entorno
Gisela Macedo / Jordi Ribalaygue
Un incendio forestal se ha declarado este martes a primera hora de la tarde en Collserola, en la zona situada en las inmediaciones del barrio de Canyelles, pertenecientes al distrito de Nou Barris, en Barcelona. Protección Civil ha enviado un mensaje a los móviles de vecinos de la zona hacia las 16:45 horas para ordenar el confinamiento preventivo de los residentes en los barrios de Ciutat Meridiana (11.568 residentes) y Torre Baró (3.235 vecinos).
Las llamas han provocado una gran columna de humo visible desde varios puntos de la capital catalana. El Ayuntamiento de Barcelona ha activado el plan de actuación municipal en fase de alerta. La Guardia Urbana ha cortado la entrada a pistas forestales, la carretera de Horta a Cerdanyola, la del cementerio de Collserola en el Vallès Occidental y la carretera alta de Roquetes. Además, regulan la movilidad y aseguran el perímetro para vigilar los accesos.
El fuego afecta a una zona que pertenece al Parc Natural de Collserola, concretamente una zona forestal que hay por encima de la Ronda de la Guineueta Vella, donde están ardiendo matorrales, según han informado fuentes municipales a este diario. El aviso del incendio se ha recibido sobre las 15.30 horas. El dispositivo desplazado al lugar se ha ampliado hasta 39 dotaciones que trabajan en la zona para controlar las llamas. Los Bombers de Barcelona aportan 14 equipos y los Bombers de la Generalitat colaboran con seis medios aéreos y 19 vehículos terrestres. "El fuego asciende por una colina y trabajamos fundamentalmente en el flanco derecho", han explicado desde el cuerpo.
Fuente: El Periódico
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