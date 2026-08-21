Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guardia Civil paterasMurcia lenguas extranjerasFeria de septiembre MurciaAlerta protección civilAbandono La Paz Murcia
instagramlinkedin

Ejército del Aire

Muere un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios

El Ejército del Aire y del Espacio ha mostrado su "profundo dolor" por la pérdida de José Ángel Fernández y ha dado su pésame a su familia, amigos y compañeros.

Fallece un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios

Fallece un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios / EJÉRCITO DEL AIRE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

El subteniente José Ángel Fernández del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio ha fallecido mientras estaba destacado en Santiago en el marco de la campaña de lucha contra los incendios forestales.

En un mensaje publicado este viernes en la red social 'X', el Ejército del Aire y del Espacio ha mostrado su "profundo dolor" por la pérdida del subteniente Fernández y ha dado su pésame a su familia, amigos y compañeros.

También el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) y el Ejército de Tierra han trasladado sus condolencias por el fallecimiento del subteniente a través de la citada red social.

Noticias relacionadas

El 43 Grupo es la unidad del Ejército del Aire y del Espacio que se encarga de la extinción de incendios forestales.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La caída de un árbol obliga a cortar una calle en el barrio murciano de El Carmen
  2. El pistacho alcanza los precios de mercado más altos en cinco años
  3. ¡Espectacular 'downburst'!': el temporal de este jueves deja una impactante estampa en Lorca
  4. Goteo de robos en el Reina Sofía de Murcia: de un monedero a instrumental médico de más de 30.000 euros
  5. Las tormentas inundan las calles del Altiplano y provocan incidencias en Jumilla
  6. Activada la Fase de Preemergencia en la Región de Murcia este jueves: Alerta naranja por tormentas y amarilla por oleaje
  7. La crisis con Marruecos mantiene en vilo a los ganaderos de la Región de Murcia
  8. Dos jóvenes de San Javier superan una de las oposiciones más duras: 'Pueden servir de inspiración

Muere un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios

Muere un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios

Directo | El Gobierno ve factible el traslado de 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península "en pocas semanas"

Directo | El Gobierno ve factible el traslado de 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península "en pocas semanas"

Detenido en el aeropuerto de Elche un traficante de drogas reclamado por Francia que fue descubierto en la Región de Murcia

Detenido en el aeropuerto de Elche un traficante de drogas reclamado por Francia que fue descubierto en la Región de Murcia

Qué hacer si una cría de golondrina cae del nido: así puedes ayudarla sin ponerla en peligro

Qué hacer si una cría de golondrina cae del nido: así puedes ayudarla sin ponerla en peligro

Detenido en el aeropuerto Miguel Hernández un traficante de drogas reclamado por Francia que fue detectado en la Región de Murcia

El Real Murcia y el Cotillas se reparten la taquilla de la final

El Real Murcia y el Cotillas se reparten la taquilla de la final

Francia, Reino Unido, Alemania e Italia piden a Israel que pare el nuevo plan de asentamiento en Cisjordania

Francia, Reino Unido, Alemania e Italia piden a Israel que pare el nuevo plan de asentamiento en Cisjordania

Cinco nuevos terremotos marcan la madrugada en Granada

Cinco nuevos terremotos marcan la madrugada en Granada
Tracking Pixel Contents