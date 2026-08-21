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Seísmos en Andalucía

Cinco nuevos terremotos marcan la madrugada en Granada

Dos de los temblores de 2,2 y 2,4 grados de magnitud y epicentro en Armilla y Ogíjares, han podido ser sentidos por la población

Cinco nuevos terremotos marcan la madrugada en Granada.

Cinco nuevos terremotos marcan la madrugada en Granada. / EFE

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EFE

Granada

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado cinco terremotos durante la madrugada de este viernes en diferentes localidades de Granada, dos de ellos de 2,2 y 2,4 grados de magnitud y epicentro en Armilla y Ogíjares que han podido ser sentidos por la población.

Según este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la actividad sísmica de la madrugada de este viernes se ha concentrado en Ogíjares y Armilla, aunque también se han repetido temblores en Alhendín y La Zubia.

Armilla ha sido el epicentro de dos de los terremotos, uno registrado a las 4:05 horas, con una profundidad fijada en 0,0 kilómetros y sentido por la población, que se ha sumado a otro detectado once minutos antes, aunque a una profundidad de 4 kilómetros.

También de madrugada y sentido por la población ha sido el seísmo de las 5:44 horas, con epicentro en Ogíjares y a una profundidad de 0,0 kilómetros. Alhendín y La Zubia han localizado el epicentro de los otros dos temblores, de intensidad 1,9 y 1,7 respectivamente.

Estos nuevos terremotos se suman a la serie de seísmos registrados en la provincia de Granada desde el temblor de magnitud 5,0 que tuvo lugar a las 1:04 horas de la madrugada del pasado sábado, con epicentro en el municipio de Alhendín.

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Desde entonces, la Junta mantiene activa la fase de preemergencia ante el riesgo sísmico, medida que permite aumentar y coordinar medios de emergencia.

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