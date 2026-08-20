Sorteos
Resultados de la Primitiva del jueves 20 de agosto de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 20 de agosto de 2026, ha estado formada por los números 1, 9, 20, 22, 37 y 45. El número complementario es el 2 y el reintegro, el 9. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 7223901, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Inmigrantes desembarcan en una playa de Cartagena llena de bañistas: 'Es una patera, tío, recoged las cosas
- En directo: Real Murcia-UCAM Murcia
- Activada la Fase de Preemergencia en la Región de Murcia este jueves: Alerta naranja por tormentas y amarilla por oleaje
- El kamikaze drogado que se estrelló contra el coche del diputado del PSOE Miguel Ortega no pisará la cárcel
- Una testigo de la llegada de la patera a la playa de Cartagena: 'Saltó al mar una mujer embarazada que preguntaba si estaba en Alicante
- Asalto al furgón del dinero: cuatro atracadores roban a punta de pistola en Mazarrón miles de euros de un vehículo que transportaba la recaudación de salones de juegos
- Un hombre se pasea con un gran cuchillo y siembra el pánico en el centro de Cieza
- Reabre el taller de zapatería del crimen del Carrefour de Murcia: 'Ha sido algo muy duro, solo queremos olvidar y pasar página