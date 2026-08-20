El calor deja ya 4.581 muertes prematuras en España, supera las de todo el verano de 2025 y amenaza con batir el récord de la serie

España ha superado ya, a mediados de agosto, todo el balance de muertes atribuibles al calor registrado durante la campaña estival de 2025. Entre el 16 de mayo y el 19 de agosto, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) cifra en 4.581 los fallecimientos prematuros vinculados a las altas temperaturas. Se trata de un número que ya supera los 3.832 contabilizados el año pasado por el Ministerio de Sanidad durante todo el periodo estival, que abarca desde el 16 de mayo al 30 de septiembre.

El dato sitúa este verano a las puertas de batir el récord de la serie histórica, que comenzó a medirse en 2015. La campaña estival más mortífera, por el momento, sigue siendo la de 2022, con 4.789 muertes estimadas atribuibles al calor, apenas 208 más que las registradas ya este año antes de que acabe agosto y con septiembre por delante.

En lo que va de mes se han registrado 1.496 muertes; 394 en los últimos cuatro días

Solo este mes de agosto, hasta el día 19, la cifra de muertes por calor se sitúa en 1.496. En la primera quincena —del 1 al 15—, el MoMo estimó en 1.102 los decesos por altas temperaturas. Esa cifra ya era el tercer mayor registro para los primeros 15 días de agosto desde 2015, solo por detrás de 2018, con 1.197 muertes, y de 2022, con 1.225. Pero, solo entre los días 16 y 19, se han sumado otras 394 muertes vinculadas a las altas temperaturas. A este ritmo, este agosto va camino de convertirse en el más mortal por calor de la serie histórica.

A las 1.1496 muertes estimadas hasta el 19 de agosto, hay que sumar las 123 de mayo —contabilizadas a partir del día 22—, las 937 de junio y las 2.025 de julio.

El 96%, mayores de 65 años

Los grandes afectados de estas temperaturas récord son las personas mayores. La mayoría de los fallecidos entre el 1 y el 19 de agosto —1.443, lo que representa un 96%— tenían más de 65 años y, de todos estos, un total de 894 —un 59% de todos los fallecidos por calor— tenían más de 85.

Por sexos, también hay diferencias: de los fallecidos, un total de 901 eran mujeres y 595, hombres. Del total de muertes que se produjeron en España por calor, entre el 16 de mayo y el 19 de agosto, unas 2.876 —un 62%— fueron en personas de más de 85 años.

Catalunya, la más afectada

Catalunya es una de las comunidades más expuestas a los peligros de las altas temperaturas consecuencia del cambio climático. Según las estimaciones del MoMo, se estima que en la primera quincena de agosto en esta comunidad se han producido unas 575 muertes asociadas al calor —un 51,9% del total de España—, seguida de Andalucía —105 fallecimientos—, Canarias —75—, Comunitat Valenciana —56—, Castilla y León —53— y Castilla-La Mancha —41—.

Un 51,9% de todas las muertes por calor en España se han producido en Catalunya

A estas le siguen Aragón —35 muertes—, País Vasco —33—, Galicia —31—, Comunidad de Madrid —31—, Navarra —30—, Murcia —12—, Cantabria —12—, Asturias —12—, Extremadura —cuatro—, La Rioja —tres—, Melilla —una muerte— y Baleares —una—. En Ceuta, el sistema no estima fallecimientos por esta causa. Algunos especialistas no descartan que algunas comunidades no tengan estas cifras actualizadas, por lo que el número de fallecimientos podría ser mayor.

En la Comunitat Valenciana este miércoles se vivieron temperaturas de hasta 44 grados. "Hay muchos lugares con récords de temperaratura, por tanto deberíamos asumir que hay que afrontar el cambio climático. Está objetivado que las muertes atribuibles al calor aumentan mucho", señala a EL PERIÓDICO el epidemiólogo Joan Caylà, que ve posible que se supere el récord de 2022. "Vamos muy mal".

"También bate récords Barcelona: en lo que va de verano llevamos al menos 52 noches tórridas, de más de 25 grados, que superan a las noches tropicales, que son de más de 20 grados. 52 noches a más de 25 grados es un gran hándicap para la gente mayor", explica Caylà. "Es terrible", añade.

"En España, desde junio y hasta el 15 de agosto, hubo 2.472 muertes entre mayores de 85 años. Esto representa una tasa de 154 muertes por calor por cada 100.000 ancianos" Joan Caylà — Epidemiólogo

Le preocupan, especialmente, las personas mayores. "La gente de mas de 85 años es la que tiene más riesgo. En España, desde junio y hasta el 15 de agosto, hubo 2.472 muertes entre gente de más de 85 años. Esto representa una tasa de 154 muertes por calor por cada 100.000 ancianos. Es decir, de cada mil personas de 85 años o más, entre 1,5 y dos se morirán por calor. Es una cifra importante", apunta Caylà.

"Detección" de personas de riesgo

Este epidemiólogo recuerda que ya existen "programas de detección" de personas de riesgo en casos de episodios de altas temperaturas. "Se deberían montar sistemas de alerta para que familiares y amigos sean conscientes. Se han de hacer llamadas, visitas a domicilio, seguimiento de personas que viven solas", dice. Además, cree que también hay que reforzar la "instrucción" de los mayores para que sepan que deben cerrar ventanas y persianas de casa en caso de calor, ventilar de noche y tener ventiladores, "sobre todo de techo". "Y, si es posible, aire acondicionado, pero eso tiene un coste adicional".

Denuncia también que muchas residencias de ancianos, cuyas costuras ya se vieron durante la pandemia de covid-19, no disponen de aire acondicionado en las habitacipnes. "Sería importante equiparlas con estos equipos", apunta. Caylà cree, además, que el Tour de Francia ha sido un "mal ejemplo" para la población. "En julio hacía mucho calor y los ciclistas salían a las tres de la tarde para hacer un gran esfuerzo físico. Esta gente está muy preparada, pero los aficionados podrían imitarlos y eso sería fatal. El esfuerzo físico en verano debe hacerse muy temprano, a las seis de la mañana", defiende este epidemiólogo.

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Recuerda también que hay jóvenes que mueren por golpes de calor, como por ejemplo trabajadores al aire libre. "Se ha de evitar que trabajen durante la exposición solar y cambiar los horarios laborales", concluye.