Juanjo López, médico de Carlos Alcaraz, revela seis claves para cuidar los pies en verano

Con el verano llegan los largos días de sol y el ascenso generalizado de las temperaturas. Son muchos los que esperan durante todo el año esta época en la que desprenderse de las incómodas capas de ropa y disfrutar de un baño refrescante en la playa.

Ante el calor propio de estas fechas, la mayoría de personas prestan atención a la protección solar o a la hidratación, pero muchas veces se olvidan de una parte del cuerpo que suele quedar relegada a un segundo plano: los pies.

Las altas temperaturas, las largas caminatas, la humedad y el calzado inadecuado forman un cóctel que favorece la aparición de molestias como hinchazón, sensación de pesadez, rozaduras o sobrecargas musculares.

Ante este escenario, es importante tomar medidas para evitar que las molestias en los pies nos arruinen unas merecidas vacaciones. Juanjo López, traumatólogo deportivo e infantil y médico traumatólogo del tenista Carlos Alcaraz, defiende la importancia de los pequeños hábitos cotidianos que pueden marcar la diferencia. “Al pasar muchas horas de pie, se producen, sobre todo, alteraciones del retorno venoso. El pie se hincha más de la cuenta y aparecen molestias que suelen agravarse con el calor”, señala.

Juanjo López, traumatólogo deportivo e infantil y médico traumatólogo del tenista Carlos Alcaraz. / Redacción

Para evitar posibles problemas, López apunta seis sencillas claves que pueden ser determinantes durante el verano para el cuidado de nuestros pies.

Seis trucos para cuidar los pies en verano

Un calzado con espacio para los dedos: Los modelos de calzado estrecho comprimen la parte delantera de los pies, mientras que los que tienen una puntera más ancha permiten que los dedos mantengan una posición natural. Asimismo, con este tipo de calzado el pie tiene la posibilidad de expandirse cuando aumenta la temperatura y se dilatan los vasos sanguíneos, provocando hinchazón.

Priorizar materiales transpirables: Con el calor se dispara la sudoración, por lo que resulta fundamental tener una buena ventilación que permita controlar la humedad. Un pie más seco resulta más cómodo y reduce el riesgo de rozaduras.

Chanclas con sujeción: Las chanclas son uno de los calzados estrella del verano, pero no todas son iguales. Los tipos que no llevan sistemas de sujeción obligan a los dedos a trabajar de una forma poco natural, teniendo que hacer un esfuerzo adicional para mantener el calzado en su sitio. El especialista aconseja llevar un calzado abierto que tenga algún tipo de regulación o sujeción: “Cuando el pie no está sujeto, los dedos trabajan más de una manera no anatómica y sufren más”.

Evitar las suelas rígidas: Una suela excesivamente rígida puede favorecer las sobrecargas en la musculatura de las piernas debido a que puede limitar el movimiento natural del pie. Por ello, es importante fijarnos en la flexibilidad de las suelas, para que los pies puedan moverse de una forma natural y distribuyan mejor las cargas cuando andamos.

Pies activos: Para quienes pasan muchas horas de pie es recomendable realizar pequeños movimientos cada 15 o 20 minutos. Flexionar las rodillas, ponerse de puntillas, caminar unos pasos o mover los dedos dentro del calzado son algunos ejercicios que mejoran la circulación y disminuyen la sensación de pesadez.

Un calzado apropiado: En cualquier momento del año siempre es recomendable comprar un calzado de calidad, pero más aún en los meses en los que más expuestos pueden estar nuestros pies. Por eso, a la hora de realizar la compra es importante no fijarnos solo en nuestros gustos personales y elegir modelos con horma ancha, con una buena transpiración, sin desniveles pronunciados entre talón y antepié y con suficiente flexibilidad. Así, tendremos un apoyo más natural y una mayor libertad de movimiento.