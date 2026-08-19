El incendio de Las Hurdes (Cáceres) salta a la provincia de Salamanca y obliga a confinar Nuñomoral

El incendio forestal de Las Hurdes (Cáceres) no da tregua. El viento complica las tareas de extinción del fuego, que se ha reactivado en su flanco oeste y ha saltado a la provincia de Salamanca. Además, se ha decretado el confinamiento de Nuñomoral a partir de las 20.30 horas de la tarde de este miércoles debido a la gran cantidad de humo acumulado en la zona. La localidad, de unos 1.200 habitantes, se mantene en prealerta ante una posible evacuación.

La Junta de Extremadura ha lanzado un ES-Alert a los vecinos de Nuñomoral para que se mantengan en casa con puertas y ventanas cerradas con el objetivo de evitar la entrada de humo y no salir hasta nuevo aviso. Las personas que se encuentren en las casas diseminadas fuera del núcleo urbano, deben acudir a la Casa de la Cultura para cumplir el confinamiento allí. "Existen medios sanitarios para posibles emergencias", se indica en el mensaje.

El fuego llega a Salamanca

Las llamas han alcanzado la provincia de Salamanca en el término municipal de Vegas de Domingo Rey, una pedanía de Agallas situada en la comarca de Ciudad Rodrigo. La Junta de Castilla y León, que ya colaboraba activamente en el dispositivo con el desplazamiento de 15 medios y 52 personas a Pinofranqueado, ha declarado el índice de gravedad potencial 1 (IGR 1) del Infocal y ha destinado a la nueva zona afectada un operativo formado por 30 medios.

El incendio se ha reactivado durante este miércoles en su flanco oeste, una zona próxima a Horcajo que parecía estabilizada, debido a la aparición de nuevos focos provocados por las pavesas. Este sector concentraba buena parte de los trabajos de extinción durante la tarde, según ha explicado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras la reunión del Cecopi celebrada a las 15.00 horas.

Las reactivaciones han favorecido además la formación de pirocúmulos, nubes generadas por el calor y la columna de humo que pueden hacer que el incendio desarrolle su propia meteorología y presente un comportamiento más difícil de controlar.

2.300 hectáreas afectadas

Con unos 700 evacuados de diez alquerías, se mantiene la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex), y también el nivel 2 de peligrosidad del Plan Infoex, a la espera de una nueva reunión del Cecopi a las 22.00 horas. Hay que recordar que debido a este incendio, permanecen cortadas las carreteras CC-122, entre Pinofranqueado y Aldehuela, y la CC-137, que conecta Nuñomoral con El Gasco.

La Consejería de Presidencia, Interior y Emergencias mantiene en unas 2.300 hectáreas de pinar la superfice afectada por el fuego en suelo extremeño, si bien se trata de una cifra "estimativa y cambiante". El sector noroeste, donde se encuentra la cabeza del incendio y que avanza en dirección a Cerezal y Nuñomoral, se mantiene prácticamente sin cambios. "Estamos tranquilos en ese aspecto y trabajando ahí", ha afirmado la presidenta.

La evolución más favorable este miércoles se ha registrado en el norte, en la zona de El Gasco, donde los equipos han conseguido avanzar en las tareas de extinción. Guardiola ha señalado que se puede ser "un poco más optimista" respecto a este sector.

244 efectivos sobre el terreno

El dispositivo ha aumentado hasta alcanzar 244 profesionales y 24 medios aéreos sobre el terreno, frente a los 217 efectivos y 23 aeronaves que trabajaban durante la mañana. En las tareas participan recursos del Plan Infoex, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Unidad Militar de Emergencias, las diputaciones provinciales, la Guardia Civil, agentes del Medio Natural y equipos desplazados desde Castilla y León.

Guardiola ha agradecido el esfuerzo y el compromiso de todos los integrantes del operativo, cuya prioridad es proteger la vida de las personas y el patrimonio natural de la comarca. En concreto, durante este miércoles trabajan en la zona 27 unidades de bomberos forestales (15 terrestres y 12 helitransportadas), 24 medios aéreos (16 helicópteros y 8 aviones anfibios), 6 unidades de maquinaria pesada, 4 agentes del medio natural y 7 técnicos de extinción.

Durante la noche, los efectivos habían conseguido trabajar con buenos resultados en una parte importante del perímetro. Sin embargo, la inversión térmica y la acumulación de humo han dificultado durante la mañana la intervención de los aviones de ala fija, aunque sí han podido operar los helicópteros. Los medios aéreos se han ido incorporando a las tareas de extinción en la medida en que las condiciones de visibilidad lo han permitido.

Fuego provocado

La investigación sobre el origen del fuego continúa abierta, aunque existe un "99%" de posibilidades de que sea intencionado. Las llamas comenzaron a las 14.35 horas del martes en una cuneta situada en la carretera que comunica Robledo con Avellanar, en un punto que no podía ser observado desde la torre de vigilancia ni desde las poblaciones próximas.

"Blanco y en botella", ha señalado el vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista, que no obstante insta a esperar a conocer las causas definitivas para "no confundir ni generar rechazo social si finalmente no es así". "Hasta que no tengamos la certeza tenemos que ser prudentes y dejar trabajar a la Policía", ha reafirmado después Guardiola.

El fuego avanzó con gran rapidez y virulencia: a las 14:50 se declaró el nivel 1 (posible afección a personas o bienes no forestales) y a las 16:30 el nivel 2, para acto seguido proceder al desalojo de las alquerías de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo y Cerezal. Las evacuaciones se mantienen con unas 700 personas fuera de sus viviendas "porque la situación no ha cambiado". Asimismo, el dispositivo de emergencia tiene preparada una hipotética evacuación de Nuñomoral, que en este momento no está contemplado realizar, pero sí dispuesta por si la evolución del incendio lo aconsejara.

Problemas en Cerezal

La presidenta de la Junta ha pedido a los ciudadanos que atiendan las instrucciones oficiales y ha recordado las dificultades encontradas para completar el desalojo de Cerezal, donde hay vecinos que han pasado la noche pese a la orden de evacuación. Algunos han accedido a salir después de la intervención de la Guardia Civil, acompañada por psicólogos del SES y trabajadores sociales, aunque todavía permanecen personas dentro de la alquería.

"Sigue habiendo gente que está poniendo en riesgo su vida", ha advertido Guardiola, quien ha insistido en que las recomendaciones buscan proteger tanto a los vecinos como a sus bienes y facilitar el trabajo de los profesionales desplegados. Las pavesas o una posible actividad explosiva del incendio en el valle de Los Tejos y la zona del río Malvellido podrían provocar una evolución especialmente virulenta y poner en peligro esta alquería.

Más de 5.000 hectáreas afectadas

Además del gran fuego en Pinofranqueado, Extremadura ha registrado durante las dos últimas jornadas otros tres incendios en Cañamero, Hoyos y Montehermoso. Los dos primeros ya están extinguidos, mientras que el de Montehermoso está estabilizado. En la zona continúan trabajando tres unidades de bomberos forestales del Plan Infoex y el ayuntamiento ha ordenado el desalojo preventivo de 70 usuarios y trabajadores de la residencia de mayores, así como la urbanización Los Molinos.

El incendio se declaró el lunes en las proximidades de la presa y se reactivó durante la jornada del martes por el cambio de dirección del viento. Durante las primeras horas de la madrugada de este miércoles el ayuntamiento ha decidido la evacuación preventiva de ambos espacios.

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Sin contar estos sucesos, la región acumula unas 5.500 hectáreas quemadas por incendios forestales desde el comienzo de la época de peligro alto, el pasado 1 de junio, hasta el 15 de agosto.

Fuente: El Periódico de Extremadura