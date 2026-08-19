Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelta al coleAlquiler MurciaCrimen CarrefourTormentas MurciaFeria de SeptiembreCarlos Sobera
instagramlinkedin

INCENDIOS

Un nuevo incendio forestal en Madrid obliga a desplegar a la UME y a confinar Aldea del Fresno y Villamantilla

Veinte dotaciones terrestres y cinco medios aéreos trabajan contra las llamas de un incendio que alcanza el nivel 2 de alerta

Imágenes aéreas del incendio en Aldea del Fresno

Imágenes aéreas del incendio en Aldea del Fresno / 112 Comunidad de Madrid

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Miguel Tejerina

Madrid

Un nuevo incendio forestal se ha declarado este miércoles en Aldea del Fresno y ha obligado a confinar esta localidad y el municipio próximo de Villamantilla, mientras trabajan en la zona una veintena de dotaciones terrestres y cinco medios aéreos, según ha detallado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en un mensaje remitido a los medios.

El incendio se ha originado en el kilómetro 52 de la carretera M-510 y se ha activado la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA ante la evolución del fuego.

En las labores de extinción participan efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales y Agentes Forestales, con un dispositivo compuesto por 20 dotaciones terrestres y cinco medios aéreos.

Además, las llamas han obligado a activar a la Unidad Militar de Emergencias, en concreto a las unidades de la base de Torrejón de Ardoz, para sumarse a las labores de extinción.

La delegación de Gobierno en Madrid ha pedido a la población, en un mensaje en la red social X, que evite desplazarse a la zona afectada y que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Castilla-La Mancha envía refuerzos

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha movilizado medios de su dispositivo contra incendios para colaborar en las labores de extinción en Aldea del Fresno, en coordinación con la Comunidad de Madrid y bajo el protocolo {"anchor-link":true}, que crea una zona de actuación conjunta ante incendios forestales entre ambas comunidades autónomas.

Noticias relacionadas

El operativo desplazado está formado por cuatro medios aéreos y 15 efectivos de brigadas forestales, que se han incorporado a los trabajos para reforzar el dispositivo de extinción y contribuir al control del incendio.

Fuente: El Periódico de España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los viajes del Imserso para la temporada 2026-2027 ya tienen fecha de apertura de reservas en la Región
  2. Asalto al furgón del dinero: cuatro atracadores roban a punta de pistola en Mazarrón miles de euros de un vehículo que transportaba la recaudación de salones de juegos
  3. Blanca se exhibe en el Grand Prix y consigue un pase a las semifinales
  4. Se dispara el número de murcianos que no se jubila por falta de cotización
  5. Continúa la sangría en Las Torres: la nueva concejala de Educación y Cultura también abandona el barco
  6. Alerta amarilla por tormentas este jueves en algunas zonas de la Región de Murcia
  7. Muere un ciclista de 70 años arrollado por un coche en un accidente en una carretera de Torre Pacheco
  8. El tiempo juega a favor del UCAM Murcia en el ‘caso DeJulius’

Trabajos de retirada de las primeras torres eléctricas en la Costera Norte de Murcia

Trabajos de retirada de las primeras torres eléctricas en la Costera Norte de Murcia

Alberto Núñez Feijóo comparece ante los medios

Alberto Núñez Feijóo comparece ante los medios

La mejor gachamiga: la Uvica Monastrell

La mejor gachamiga: la Uvica Monastrell

Una testigo de la llegada de la patera a la playa de Cartagena: "Saltó al mar una mujer embarazada que preguntaba si estaba en Alicante"

Una testigo de la llegada de la patera a la playa de Cartagena: "Saltó al mar una mujer embarazada que preguntaba si estaba en Alicante"

La Región concentra casi el 20% de las pastillas de éxtasis incautadas en España en 2025

La Región concentra casi el 20% de las pastillas de éxtasis incautadas en España en 2025

Alcalde de Barbate (Cádiz) denuncia actos vandálicos contra su vehículo y apunta a alguien vinculado al PSOE

Alcalde de Barbate (Cádiz) denuncia actos vandálicos contra su vehículo y apunta a alguien vinculado al PSOE

Las Torres de Cotillas: Gobierno de concertación municipal

Minamitori, la isla donde Japón planea extraer tierras raras y almacenar su basura nuclear

Minamitori, la isla donde Japón planea extraer tierras raras y almacenar su basura nuclear
Tracking Pixel Contents