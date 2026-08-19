La Aemet pone en aviso a 13 comunidades, con la Comunidad Valenciana en nivel rojo por máximas de hasta 44 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este miércoles avisos por mal tiempo en trece comunidades; de nivel rojo -el máximo- por peligro extraordinario en la Comunidad Valenciana ante la previsión de temperaturas de 43 y 44 grados, y naranja en otras cinco por calor, tormentas y lluvias.

La más afectada hoy por las inclemencias meteorológicas es la Comunidad Valenciana, donde la máxima advertencia se habilitará desde las 13.00 horas. El calor extremo no dará tregua con máximas de hasta 44 grados en puntos del litoral sur valenciano y 43 en el litoral norte de Valencia; y se llegará a 40 grados en el litoral alicantino.

Ese organismo ha colocado además bajo aviso naranja por peligro importante ante las estimaciones de calor intenso a Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y Cataluña, si bien en la comunidad catalana la advertencia meteorológica también avisa de lluvias y tormentas fuertes.

En Andalucía, la provincia de Almería será hoy la más castigada de esa comunidad ante las estimaciones que prevén temperaturas de 40 grados en los valles de Almanzora y Los Vélez, al tiempo que el peligro será importante -con 39 grados- en la zona del levante almeriense.

En el caso de Aragón, sobre todo en lugares como el sur de Huesca y el Bajó Aragón, el calor será también implacable -de acuerdo con estas predicciones- con termómetros que marcarán 40 grados; y en el territorio de Castilla-La Mancha se llevará la peor parte Albacete, con áreas que oscilarán entre los 34 y 39 grados.

La situación en Cataluña se agravará, ya que si bien el calor extremo será un elemento central en toda la comunidad, irá acompañado de lluvias y tormentas en zonas como el pirineo, prelitoral y el Ampurdán de Girona, donde las precipitaciones acumuladas en una hora podrían dejar unos 20 litros por metro cuadrado e ir, en ocasiones, acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo.

Dos personas se refrescan en una fuente del Parc Central, en Valencia. / Jorge Gil / Europa Press

La Aemet ha activado asimismo el nivel naranja de aviso en la Región de Murcia. Áreas como el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, el noroeste de la provincia y el Altiplano concentrarán hoy puntos centrales de mucho calor, con unos 40 grados.

Al margen de esas advertencias, el organismo meteorológico ha emitido también otros avisos en Baleares, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja, aunque en estos casos se trata de alertas de un nivel menor de riesgo, el amarillo, que anticipa peligro para realizar ciertas actividades.

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En todas estas últimas comunidades los avisos hacen referencia a temperaturas elevadas salvo en Castilla y León, donde algunos puntos afrontarán lluvias y tormentas fuertes en la provincia de León, como en la cordillera cantábrica leonesa, donde las lluvias podrían saldarse con acumulados de 15 litros por metro cuadrado y las tormentas conllevarán rachas muy fuertes y granizo.