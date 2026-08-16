Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 240.785 hectáreas en lo que va de año y se han registrado 42 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto y que aún son provisionales, se han dado a conocer durante la reunión del Comité de Dirección de Medio Ambiente, que ha hecho seguimiento de la evolución de los incendios en España y ha sido presidido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Mapa de incendios en España.

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Fuente: El Periódico

Se rebaja a nivel 1 el incendio de La Tejera El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha rebajado el Índice de Gravedad (IGR) del incendio de La Tejera a nivel 1 y ha acordado la vuelta de los vecinos desalojados de Cstromil y San Ciprián de Hermisende. Según informa la Junta, los trabajos realizados por el personal de extinción del operativo Infocal han hecho posible que mejore la situación.

Controlado el incendio de Burgohondo La Junta ha dado por controlado el incendio de Burgohondo (Ávila), que llegó a ser declarado de Emergencia Nacional, y ha rebajo su Índice de Gravedad (IGR) a 0. Así lo ha comunicado a través de sus canales de difusión, de los que se hace eco Europa Press. El fuego se inició el pasado 22 de julio y, a falta de cifras oficial, la superficie afectada podría superar las 40.000 hectáreas.

Incendio de 8 hectáreas en Riós (Ourense) Un incendio forestal que se ha iniciado esta tarde en el municipio de Riós (Ourense) y que afecta, según primeras estimaciones, a una superficie de unas 8 hectáreas ha llevado a declarar la situación 2 de emergencia, como medida preventiva por su cercanía al núcleo de población de Fumaces. Según ha informado la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, el fuego se inició a las 16:54 horas de esta tarde en la parroquia de Fumaces y A Trepa.

Cinco focos de inicio en el fuego de Zamora El incendio forestal que ha obligado a evacuar dos pequeñas poblaciones limítrofes con la provincia de Ourense y con Portugal, en el municipio zamorano de Hermisende, tuvo hasta cinco focos de inicio de madrugada, según ha precisado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada. El fuego, que se ha iniciado de madrugada en el anejo de La Tejera, ha obligado a evacuar hasta el momento a 190 personas de las localidades de San Ciprián y Castromil, un número mayor al de la población censada en esos dos pueblos, que es de 110 personas.

Desalojados casi 200 vecinos de Castromil y San Ciprián de Hermisende El incendio de La Tejera (Zamora) ha obligado a desalojar a los vecinos de Castromil y San Ciprián de Hermisende, lo que ha afectado a unas 190 personas, "muy por encima de la población habitual" de estos dos municipios, además de cortar la carretera ZA-L-2698 que une estas localidades. Según ha relatado el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, el incendio se han detectado hasta "cinco focos distintos" de un fuego que se originó de madrugada.

El fuego de Niebla frena su avance El incendio forestal iniciado el pasado día 6 en el término municipal de Niebla (Huelva) ha experimentado por primera vez en ocho días una "evolución favorable" al haberse logrado frenar su avance, después de haber recorrido una superficie de más de 38.000 hectáreas afectadas, no todas ellas calcinadas. El fuego, que ha afectado a once municipios de las provincias de Huelva y Sevilla, sigue activo, si bien los operativos, después de que el viernes se abandonara la situación de "fuera de capacidad de extinción", han conseguido "estrangularlo" estabilizando sus frentes e impidiendo la progresión durante toda la noche.

Activado en Riglos el mecanismo para solicitar bomberos franceses El Gobierno de Aragón ha informado este sábado de que se ha activado el Mecanismo Nacional de Incendios Forestales y el Acuerdo de Málaga que permite solicitar bomberos terrestres franceses para dar relevo a los medios españoles que luchan contra el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca). Un fuego que afecta a más de 15.000 hectáreas y que ha obligado a evacuar a 1.045 vecinos de la zona.

Siete medios aéreos del Infoca trabajan en Turón El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha declarado este sábado un incendio forestal activo en el término municipal de Turón (Granada), hasta donde se han desplazado siete medios aéreos para trabajar en su extinción. Según ha informado el Infoca en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, este incendio se ha activado sobre las 14,00 horas de esta tarde, en una zona de vegetación donde no hay rastro de viviendas.

Elevan a nivel 2 de gravedad el fuego de La Tejera La Junta de Castilla y León ha decretado el Índice de Gravedad (IGR) 2 para el incendio de La Tejeda, dentro del municipio zamorano de Hermisende, por riesgo para la población. Lo ha hecho media hora después de decretar el nivel 1. Las llamas se han originado esta madrugada --05.40 horas-- por causas que se investigan.