Ciudades vacías en verano: otra forma de descubrirlas gracias al 'turismo slow'

La historia se repite cada verano: grandes ciudades que quedan vacías mientras que municipios costeros, así como pueblos de interior, ven aumentar su población; en muchos casos, la temporada estival triplica el número de habitantes, como sucede en San Pedro del Pinatar, localidad bañada por el mar que recibe hasta 70.000 visitantes durante los meses de temporada alta, frente a los poco más de 25.000 que allí habitan en época invernal.

Otros municipios con playa, como es el caso de Los Alcázares, multiplican por tres su población, absorbiendo a los residentes del interior.

Sin embargo, no es necesario desplazarse hasta el mar para observar cómo se repite el mismo patrón. Las localidades rurales con un menor número de habitantes censados, como Ojós, Ricote, Ulea, Albudeite, Pliego o Aledo, pese a no recibir el impacto masivo del turismo, pueden ver crecer la población hasta un 46% durante las vacaciones, como le sucede al municipio de Ulea, ubicado en la comarca del Valle de Ricote.

Por el contrario, son las ciudades las que experimentan un descenso de su actividad, fruto del éxodo de ciudadanos que escapan a destinos como los citados anteriormente. Pese a que los Ayuntamientos aún no disponen de los datos exactos, todas las Administraciones coinciden en afirmar que, durante las vacaciones, "la población se reduce notablemente", como afirman desde el Consistorio lorquino. Y es que, además de la Ciudad del Sol, Murcia y Cartagena son las que más variaciones experimentan a lo largo de los meses estivales.

Este panorama de ciudades parcialmente vacías se convierte en la oportunidad de explorar estas urbes de una forma que no permiten la falta de tiempo y las aglomeraciones de los meses de mayor actividad, a través de lo que la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes cataloga como 'turismo slow'.

Se trata de una manera de viajar que busca desacelerar el ritmo para conectar con la cultura, la comida, las personas y la naturaleza de cada sitio. No se trata de ver una gran cantidad de lugares, sino de disfrutar con calma cada momento, sin listas largas de sitios a los que viajar por obligación y apoyando productos de la zona, pequeños comercios y alojamientos ecológicos.

Para quienes se queden en la ciudad este verano o quieran aprovechar la ausencia de residentes para explorar rincones no tan visitados, conviene repasar cómo hacerlo siguiendo este modelo de turismo 'lento':

Ciudad de Murcia

Monasterio de los Jerónimos, junto a la UCAM, en la pedanía murciana de Guadalupe. / L.O.

El visitante ‘lento’ que quiera explorar la capital regional y sus cercanías puede visitar el Monasterio de los Jerónimos, conocido como ‘el Escorial Murciano’. El claustro y entorno de huerta de este enclave fundado en 1501 y ubicado en la pedanía de Guadalupe ofrecen un refugio para el calor cargado de silencio y simbolismo.

Centro de visitantes de la Muralla de Santa Eulalia. / L.O.

Para quienes quieran retroceder aún más en el tiempo, la Muralla de Santa Eulalia, ubicada en la pintoresca plaza de igual nombre, permite contemplar restos de la antigua muralla medieval islámica en un espacio museístico íntimo, rodeado por uno de los barrios con más terrazas de la ciudad.

Cartagena

Museo subterráneo Augusteum, en Cartagena. / L.O.

Mientras que la mayoría de visitantes acude al Teatro Romano, el Augusteum, yacimiento subterráneo dedicado al culto al primer emperador romano, Octavio Augusto, ofrece una visita tranquila y fresca, idónea para resguardarse del calor veraniego mientras se admira su suelo de mosaicos originales.

Fresco en la Casa Romana de la Fortuna que representa el mito de Leda y el cisne. / L.O.

Por otro lado, la Casa de la Fortuna se trata de un yacimiento que recrea una auténtica vivienda doméstica romana con sus pinturas murales y objetos cotidianos. Su ambiente recogido permite sumergirse en la historia sin prisas ni aglomeraciones. Ambos museos abren por la mañana durante todo el mes de agosto.

Lorca

Palacio de Guevara, en Lorca. / L.O.

El Palacio de Guevara, conocido popularmente como 'la Casa de las Columnas', es la muestra más significativa del barroco civil en la ciudad. Su patio interior porticado es un remanso de paz decorado con tallas de piedra que el ‘turista lento’ no podrá pasar por alto. Su historia no está exenta de leyendas. Por las noches, hay quien asegura escuchar los cascos de un caballo que asciende por la gran escalera de sillería.

Porche de San Antonio. / L.O.

De la misma forma, los visitantes que pretendan dar buena cuenta de la tradición medieval de la Ciudad del Sol pueden acudir al Porche de San Antonio. Se trata de la única puerta de la muralla medieval cristiana en Lorca que sigue en pie, construida entre los siglos XIII y XIV sobre una antigua puerta islámica. Se encuentra al final de la empinada y estrecha calle Zapatería, un trazado medieval flanqueado por caserones históricos donde la sombra está garantizada casi a cualquier hora.

Caravaca de la Cruz

Museo Arqueológico de la Soledad, en Caravaca de la Cruz. / L.O.

Ubicado en la antigua Iglesia de la Soledad, justo en la subida hacia el Santuario, el Museo Arqueológico de la Soledad guarda piezas arqueológicas únicas del cercano yacimiento de La Encarnación en un ambiente fresco y sereno.

Riachuelo que atraviesa las Fuentes del Marqués. / L.O.

Para quienes quieran perderse en la naturaleza, las Fuentes del Marqués se convierten en un oasis verde en medio del árido paisaje murciano. Las coloridas hojas de sus árboles reducen la temperatura del escenario varios grados y acarician las aguas cristalinas de un río en el que habitan peces y crustáceos de todos los tamaños y colores. Si a la biodiversidad de este ecosistema le añadimos una historia íntimamente ligada a los caballeros templarios, las Fuentes del Marqués se convierten en un destino obligado para los ‘turistas pausados’.

Molina de Segura

Mirador Del Castillo, en Molina de Segura. / L.O.

El Mirador del Castillo y los restos de la Alcazaba Medieval, ubicados en la parte más alta del barrio histórico, el Barrio del Castillo, aguardan los restos de la antigua fortaleza andalusí, que incluyen una torre y tramos de muralla. Estos vestigios se integran en un mirador urbano con vistas al valle de la vega del Segura. El trayecto a pie por el entramado de calles sinuosas del viejo barrio islámico invita a un paseo silencioso. Además, cuenta con zonas para sentarse a contemplar la puesta de sol sobre la vega del río Segura.

Lagunas de Campotejar, en Molina de Segura / L.O.

Otra opción para quienes quieran descubrir de forma ‘slow’ el patrimonio que esconden los molinenses es visitar el Humedal de las Lagunas de Campotejar, con el objetivo de intentar avistar a la conocida y esquiva malvasía cabeciblanca, uno de los patos buceadores más singulares y amenazados de Eurasia y el norte de África, que se caracteriza por el peculiar color azul de su pico.

Este humedal es un paraíso ornitológico donde, además de disfrutar del avistamiento de diferentes tipos de aves, el turista podrá fotografiar estampas inolvidables de sus extensos campos de regadíos, atardeceres de ensueño y reflejos cristalinos sobre las extensas láminas de agua del humedal molinense.