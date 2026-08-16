La avería de los ascensores para bajar a la playa lleva al límite a los vecinos de Campoamor

Los vecinos y usuarios de la playa de Barranco Rubio, en Dehesa de Campoamor (Alicante), han vuelto a mostrar su malestar por el estado del arenal y por los problemas de accesibilidad que sufre esta urbanización de Orihuela Costa en la que veranean miles de murcianos. Durante una concentración celebrada este domingo, los convocantes denunciaron el «evidente deterioro» de la playa y la «absoluta falta de accesibilidad», y reclamaron soluciones tanto para el arenal como para los dos ascensores que comunican la parte alta de la urbanización con la costa (uno lleva años averiado y el otro lo hizo esta semana), que se ubican en el edificio Miraver, donde se produjo el encuentro.

Según explicaron los vecinos durante la protesta, estos montacargas fueron construidos hace más de 50 años para facilitar el acceso desde las torres de viviendas de la zona alta hasta la playa y fueron presentadas inicialmente como un servicio esencial para la urbanización. Sin ellos, los vecinos con problemas de movilidad son incapaces de llegar hasta la arena.

«La gestión inicial, al principio, su mantenimiento lo pagábamos todos los propietarios de Campoamor a través de la Entidad Urbanística», señalaron.

El debate de fondo es si el Ayuntamiento puede gastar dinero público en una estructura privada

Los vecinos sostienen que, tras la recepción municipal, el Ayuntamiento asumió progresivamente el mantenimiento de los ascensores en 1998, una situación que, según su relato, se mantuvo con gobiernos municipales de distintos colores políticos.

El problema habría surgido posteriormente al cuestionarse la titularidad de las instalaciones y la posibilidad de que el Ayuntamiento realizara una inversión pública para sustituirlas. «Las piezas ya estaban obsoletas y las averías eran continuas», denunciaron los convocantes.

El Ayuntamiento licitó en 2024 la reparación de uno de los ascensores de Barranco Rubio, situado en el edificio Miraver, y posteriormente anunció su intención de sustituir los dos.

Los ascensores llevan más de una semana sin funcionar. / J.F.C.

El conflicto actual tiene una dimensión jurídica. Los ascensores están situados en el edificio Miraver y, según explicaron los vecinos, la falta de documentación sobre la cesión de las instalaciones habría obligado a buscar una solución mediante un convenio con la comunidad de propietarios.

«Al abrirse el debate sobre si el Ayuntamiento puede gastar dinero público en una estructura privada, descubrimos que nadie encuentra los documentos oficiales de la cesión de 1998», aseguraron durante la concentración.

Según la versión ofrecida por los convocantes, el Ayuntamiento elaboró distintos borradores del convenio hasta alcanzar un acuerdo con la comunidad de propietarios. «Tras un tira y afloja y ocho borradores distintos, el presidente del edificio firmó a finales de 2025 el convenio», afirmaron.

Sin embargo, posteriormente aparecieron reparos jurídicos que volvieron a retrasar el proceso. Los vecinos aseguran que esos reparos ya han sido subsanados y que el expediente se encuentra pendiente de completar su tramitación.

Pedimos a los propietarios del Miraver que sean solidarios y no pongan trabas AVA Campoamor

Por ello, lanzaron un mensaje directo a los propietarios del edificio Miraver: «Pedimos que sean solidarios con toda la comunidad de Campoamor y no pongan trabas a la firma definitiva». Los convocantes, incluso, advirtieron de las consecuencias que, a su juicio, tendría que el proceso no llegase a culminarse: «Si este proceso se rompe, corremos el riesgo real de que el Ayuntamiento decida eliminar el servicio para siempre».

Durante la protesta se vivieron momentos de tensión, puesto que varios vecinos del edificio Miraver bajaron a puntualizar algunos puntos a los manifestantes, negando que los retrasos de la reparación de los ascensores fuera responsabilidad suya. Llegó a producirse un encontronazo entre ellos y cerca estuvieron de llegar a las manos.

L. O.

Los vecinos reclaman, por tanto, «una accesibilidad real mediante reparación definitiva o sustitución de los dos ascensores», además de pasarelas adaptadas y con pendientes que cumplan la normativa para facilitar el acceso de las personas con movilidad reducida.

Una playa deteriorada

El segundo gran frente de la protesta es el estado de Barranco Rubio. Los vecinos reclaman una actuación de regeneración del arenal y aseguran que llevan trasladando esta petición al Ayuntamiento tanto en el Pleno municipal como en las juntas de distrito.

Piden la reposición inmediata de arena seca en los puntos más afectados, la canalización de las escorrentías y la creación de zanjas de drenaje junto al acantilado

El problema, según trasladan, es que la solución definitiva puede tardar años. Los vecinos aseguran que el concejal de Costa les ha informado de que el proceso de regeneración impulsado por el Ministerio podría prolongarse «diez años».

Mientras se desarrolla el estudio técnico necesario, reclaman medidas de choque. Entre ellas, la reposición inmediata de arena seca en los puntos más afectados, la canalización de las escorrentías y la creación de zanjas de drenaje junto al acantilado. También piden un mantenimiento y una limpieza continuados de todo el entorno.

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El concejal de Costa habría admitido que el proceso de regeneración impulsado por el Ministerio podría prolongarse «diez años»

Los propios convocantes reconocieron durante la protesta que las últimas actuaciones municipales han permitido cierta mejoría. «La playa está mejor que cuando vinimos en junio», admitieron. Pero consideran que esas actuaciones no solucionan el problema estructural y reclaman una intervención de mayor alcance.