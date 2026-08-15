Un fuerte terremoto de 5 grados en Granada se siente en 10 provincias españolas, seis de ellas en Andalucía

Un terremoto de magnitud 5,0 grados ha sacudido durante la madrugada de este sábado Granada y se ha dejado sentir a cientos de kilómetros del epicentro. El movimiento llega apenas unas horas después del terremoto de magnitud 3,7 que ya había hecho temblar 67 municipios de la provincia granadina durante la tarde del viernes. En este segundo seísmo, además, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha revisado al alza su primera estimación, que situaba la magnitud en 4,8, para elevarla posteriormente hasta 5,0 grados.

En el 112 Andalucía se han recibido más de 80 llamadas relacionadas con el terremoto desde todas las provincias andaluzas, salvo Huelva y Cádiz. De momento, el temblor ha provocado desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados y daños en diferentes puntos del área metropolitana de Granada como Armilla, donde se han registrado daños materiales.

Epicentro en Alhendín y a solo dos kilómetros de profundidad

Según los últimos datos del IGN, el terremoto se produjo a las 01.04 horas de este sábado 15 de agosto y tuvo su epicentro al noreste de Alhendín (Granada). El hipocentro se situó a apenas dos kilómetros de profundidad, una circunstancia que ha contribuido a que el movimiento haya sido claramente percibido en una amplia zona. La actualización del organismo, realizada a las 23.31 horas UTC, eleva además la intensidad máxima hasta el grado V de la Escala Europea.

Intensidad V en cuatro puntos del área metropolitana

La mayor intensidad, grado V, se ha registrado en Churriana de la Vega, El Ventorrillo (Cúllar Vega), Híjar (Las Gabias) y Pedro Verde (Las Gabias). Inmediatamente por debajo, con intensidad IV-V, aparecen numerosos puntos del cinturón de Granada, entre ellos Alhendín, Ambroz, Armilla, Atarfe, Belicena, Cájar, Cúllar Vega, Dílar, Gabia la Grande, Gójar, Granada capital, La Zubia, Montefrío, Ogíjares, Santa Fe y Villa de Otura. También se ha percibido con intensidad IV en localidades como Algarinejo, Benalúa de las Villas, Cenes de la Vega, Fuente Vaqueros, Maracena, Padul o Valderrubio, entre otras.

El temblor llega a seis provincias andaluzas y otras cuatro de España

El alcance del terremoto ha ido mucho más allá de Granada. Los datos macrosísmicos del IGN recogen que se ha sentido en diez provincias: Granada, Málaga, Almería, Jaén, Córdoba, Sevilla, Murcia, Albacete, Ciudad Real y Madrid. En Andalucía aparecen registros, entre muchos otros puntos, en Málaga capital, Marbella, Fuengirola, Vélez-Málaga, Almería, Jaén, Córdoba y Sevilla. En la provincia sevillana se ha percibido también en Lora del Río, Écija, Herrera, Morón de la Frontera y Dos Hermanas. Fuera de Andalucía hay registros incluso en Calasparra y Caravaca de la Cruz (Murcia), Albacete, Riópar, Ciudad Real, Puertollano, Madrid, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Móstoles y Valdemoro.

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Qué significan las intensidades de la I a la V

La intensidad no equivale a la magnitud: expresa cómo se ha sentido el terremoto y sus efectos en cada lugar. En el caso de este seísmo de magnitud 5 grados aparecen grados II, II-III, III, III-IV, IV, IV-V y V. Según la Escala Macrosísmica Europea (EMS-98), de 12 niveles de intensidad, el II es un movimiento "apenas sentido" y el III, "débil", puede percibirse como un ligero balanceo dentro de edificios; el IV se considera "ampliamente observado" y puede hacer oscilar objetos, golpear vajillas, cristales, puertas o ventanas, aunque sin provocar daños. El grado V se clasifica ya como "fuerte": suele ser sentido por la mayoría de las personas dentro de los edificios, puede despertar a quienes duermen y provocar que objetos colgados oscilen considerablemente, que las vajillas choquen entre sí o que pequeños objetos inestables se desplacen o caigan. Los valores II-III, III-IV y IV-V representan situaciones intermedias entre esos grados. El grado XII es el máximo de la escala EMS-98 y se considera "completamente devastador", con destrucción generalizada de edificios y los efectos máximos de un terremoto.

Fuente: El Correo de Andalucía