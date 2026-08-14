El Gobierno investiga la aparición de marcas de perdigones en la orca ibérica Toñi en aguas de Gibraltar

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha abierto una investigación tras aparecer en aguas de Gibraltar un ejemplar de orca ibérica con marcas de posibles disparos de perdigón en su aleta dorsal.

Se trata de un ejemplar conocido como Toñi, que es la orca más longeva de esta población, según ha explicado el departamento liderado por Sara Aagesen en un comunicado, donde también se ha indicado que la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio, administración competente en la gestión y conservación de las especies marinas protegidas, es la encargada de investigar lo ocurrido.

El Miteco tuvo conocimiento de la situación el martes 11 de agosto por la tarde, a partir de la información proporcionada por la entidad conservacionista WeWhale, que opera en la zona con autorización administrativa del Ministerio. Al día siguiente, el departamento abrió actuaciones previas de investigación para, en su caso, incoar un expediente sancionador si finalmente se logran determinar los hechos y los posibles autores del daño.

"La orca más longeva del Estrecho de Gibraltar ha aparecido esta semana con marcas compatibles con disparos de perdigones. Es una especie vulnerable y cualquier daño contra ella es un delito grave", ha expresado la vicepresidenta Aagesen en la red social 'Bluesky'.

Consideradas "vulnerables"

La población de orcas del Estrecho de Gibraltar y del golfo de Cádiz está catalogada como vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA). El artículo 57 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad prohíbe además "cualquier actuación hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos". El incumplimiento de esta normativa puede derivar en sanciones de hasta 2 millones de euros y responsabilidad penal.

Desde el verano de 2020 se vienen produciendo interacciones de ejemplares de la población de orca del Estrecho y del Golfo de Cádiz, con embarcaciones en las aguas atlánticas de la Península Ibérica.

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por medio de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, ofrecen una serie de recomendaciones y pautas para todos los navegantes en caso de avistamiento o interacción con orcas en el Atlántico con el objetivo de evitar, o minimizar, los riesgos para los tripulantes, las embarcaciones, la navegación y los propios cetáceos.