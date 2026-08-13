Un rincón cultural del siglo XX

En una época regida por la inmediatez, reproducir un DVD o introducir un vinilo en el tocadiscos se convierte en un acto ritual. Requiere atención, desacelerar el ritmo y conectar directamente con la película o canción a través del tacto.

El regreso de los formatos físicos no solo responde a un afán coleccionista de jóvenes que sienten nostalgia por una época que no han vivido, sino a una búsqueda de autenticidad, al deseo de poseer una película sin que la plataforma de turno la saque de su catálogo, y al rechazo hacia el consumo digital rápido.

El resurgimiento de lo ‘vintage’ es un fenómeno cada vez más de moda entre la Generación Z. Con esta idea presente, la Biblioteca María Moliner, en el campus de Espinardo, ha habilitado ‘Espacio Medialab’, un servicio destinado al visionado de películas en formato DVD y a la escucha de discos de vinilo. Se trata de una sala de tamaño reducido, con capacidad máxima para cuatro usuarios «concebida como un espacio adecuado para el acceso y disfrute de contenidos audiovisuales en soporte físico», explican desde la Universidad de Murcia.

Se encuentra en la segunda planta y su uso requiere reserva previa a través de la página web, mediante la cual también se puede contemplar el abanico de películas del que dispone la biblioteca, organizado por géneros: acción, aventura, terror, suspense… son algunas de las categorías disponibles entre los más de 3.500 DVD de los que posee la colección.

El archivo también cuenta en su haber con más de 24.000 vinilos diferentes, de los que 8.800 corresponden a discos pequeños y más de 15.000 a los grandes. Muchos de ellos son auténticas «rarezas», como grupos de música murcianos formados en los años ochenta. Miñano confiesa que le llaman especialmente la atención los álbumes de bandas como Farmacia de Guardia, Acequia, Los ensayos, Fanáticos o la heredera de la movida madrileña Johnny Juerga y los que remontan el Pisuerga.

Las paredes de la estancia coleccionan diversos carteles cinematográficos creados con Inteligencia Artificial que parodian a algunos de los filmes más conocidos de la industria, siempre con un guiño a la Biblioteca o a la cultura murciana, con la frase «rodado íntegramente en la Región de Murcia» presente en varios de ellos. A un lado se encuentran todos aquellos que representan un cine «más de autor», como señala Andrés Miñano, negociado de composición digital y recursos audiovisuales de la biblioteca.

Andrés Miñano encendiendo un tocadiscos en el espacio Medialab / Israel Sánchez

La composición presente en los pósters de algunas de las películas, como es el caso de la imaginaria Depósito, recuerda al test psicológico de Rorschach, que consiste en mostrar láminas con manchas de tinta negra a un sujeto para que este diga lo primero que se le viene a la cabeza, explica Miñano, quien se considera a sí mismo «un cinéfilo». En la pared de enfrente «encontramos un cine más comercial», con títulos que recuerdan a aclamadas franquicias como El planeta de los simios o Indiana Jones, con un arqueólogo que evoca al concebido por George Lucas contemplando la Catedral de Murcia.

No importa si hablamos de cine comercial o de autor; todos los carteles del espacio Moliner Medialab, impresos en el servicio MakerSpace de la propia Biblioteca, portan el logo de la ficticia productora Floridablanca, en referencia al Fondo de la Biblioteca Digital del mismo nombre.

El espacio, a cuyo diseño han contribuido los estudiantes Jorge Pina y Amelia Martínez, del grado de Comunicación Audiovisual de la UMU, cuenta con un equipo de visionado que incluye una televisión y un reproductor DVD, así como un amplificador de sonido, un tocadiscos, mando a distancia y auriculares varios, para poder disfrutar de la película sin molestar a quienes estudien en el edificio.

Respecto al auge del streaming y de las plataformas digitales, Miñano no cree que los vinilos vayan a desaparecer: «el sonido del vinilo no te lo proporciona la versión digital de la música». El negociado de composición digital y recursos audiovisuales de la biblioteca recuerda cómo, «por probar», puso un disco que, en un inicio, le resultaba «demasiado guitarrero». Sin embargo añade que el sonido «envolvente» del tocadiscos lo «atrapó» desde el primer segundo. «Ese sonido es muy distinto al digital. Merece la pena», concluye. Miñano recalca que «ahora falta que los alumnos se animen a utilizar la sala».

La Opinión de Murcia ha preguntado a los estudiantes que se encontraban en la biblioteca; aunque algunos han manifestado que sabrían encender un tocadiscos, la mayoría desconoce la existencia de esta nueva sala; sin embargo muestran curiosidad por visitarla con sus amigos cuando arranque el próximo curso.