Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse en MurciaIncidencias eclipseEclipse Mar MenorTiempo en MurciaTiendas abiertas festivoLlamamiento SMS
instagramlinkedin

Estudio en zoológicos

"Los lobos y linces no reaccionaron": qué hicieron los animales durante el eclipse total

Primates, leones y algunas aves sí percibieron el cambio de luz, mientras otras especies continuaron con su comportamiento habitual

Imagen de archivo de una gorila con sus dos crías en un zoo.

Imagen de archivo de una gorila con sus dos crías en un zoo. / WINFRIED FAUST / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Gisela Macedo

Barcelona

Mientras miles de personas miraban al cielo durante el eclipse total de este miércoles, en los zoológicos los ojos estaban puestos en otra cosa: los animales. ¿Notaron que se había hecho de noche antes de tiempo? La conclusión de AIZA, asociación de zoos de España y Portugal, es que no todos respondieron igual. Mientras unas criaturas mostraban reacciones de sorpresa o de estado de alerta, otras parecían no darse cuenta. "Aproximadamente la mitad mostraron cambios y la otra mitad no", resumen fuentes de AIZA a El Periódico.

Durante el fenómeno, 13 zoológicos y centros de conservación grabaron a distintas especies para comprobar cómo respondían al cambio de luz. "La respuesta varió según la especie y condiciones de luz de cada sitio, ya que era un eclipse muy próximo al atardecer", señalan desde la asociación.

Entre los animales que sí reaccionaron están los primates, los leones y algunas aves, aunque no todas. En el centro portugués participante también se observaron cambios en las mariposas, y todos ellos podrán observarse en un vídeo que publicarán a lo largo de este jueves, explican.

Otros animales, en cambio, parecieron tomarse el eclipse con bastante más tranquilidad. "Los lobos y linces no reaccionaron, ni tampoco los leones marinos", apuntan las mismas fuentes.

Noticias relacionadas y más

En el estudio han participado el Zoo de Santillana del Mar, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, el Parque Faunístico Lacuniacha, Río Safari Elche, el Oceanogràfic de València, Terra Natura Benidorm, Bioparc Fuengirola, Sendaviva, Tierra Rapaz, Faunia, Zoo Aquarium Madrid y Zoomarine, este último en el Algarve portugués. El Acuario de Zaragoza también ha formado parte de la iniciativa, pero sus imágenes se publicarán en otro vídeo posterior.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los sitios preparados para ver el eclipse parcial en la Región de Murcia
  2. La nubosidad y las tormentas 'eclipsan' el espectáculo: alerta amarilla por precipitaciones para este miércoles en el Noroeste y Lorca
  3. Acosa a un menor y le saca 4.700 euros con la amenaza de revelar que usaba aplicaciones para adultos: 'Te quemo, estás muerto
  4. A puñetazos contra una residente en un box del Reina Sofía de Murcia: 'Se acaba nuestra paciencia
  5. La residencia universitaria de Centrofama toma forma: conoce la fecha de apertura
  6. Carlos Alcaraz vuelve a recibir dardos desde Italia
  7. Desalojan el restaurante El Rincón de Pepe de Cartagena al desatarse un conato de incendio
  8. Las nubes empañan un multitudinario eclipse al lado del Mar Menor

El Consorcio invierte 260.000 euros en los trajes EPI para los 30 nuevos bomberos que se incorporan en octubre

El Consorcio invierte 260.000 euros en los trajes EPI para los 30 nuevos bomberos que se incorporan en octubre

Un policía rocía con gas pimienta a un ladrón que logra huir al saltar por la ventanilla de un coche de alta gama en Alhama de Murcia

Un policía rocía con gas pimienta a un ladrón que logra huir al saltar por la ventanilla de un coche de alta gama en Alhama de Murcia

Chela de Ferrari: "'Ser o no ser' dejó de ser solamente una pregunta sobre la vida y la muerte"

Chela de Ferrari: "'Ser o no ser' dejó de ser solamente una pregunta sobre la vida y la muerte"

La operación especial de Tráfico del 15 de agosto prevé unos 259.000 desplazamientos en la Región

La operación especial de Tráfico del 15 de agosto prevé unos 259.000 desplazamientos en la Región

La orca Toñi aparece en el Estrecho con heridas compatibles con un disparo de escopeta

La orca Toñi aparece en el Estrecho con heridas compatibles con un disparo de escopeta

¿Qué tiendas y supermercados abren el festivo del 15 de agosto en la Región de Murcia?

¿Qué tiendas y supermercados abren el festivo del 15 de agosto en la Región de Murcia?

Casi 400 corredores rinden tributo a Pepe Plaza en la novena edición de las 4 Millas de La Raya

Casi 400 corredores rinden tributo a Pepe Plaza en la novena edición de las 4 Millas de La Raya

Muere un joven agredido con arma blanca en una calle de Fuerteventura

Muere un joven agredido con arma blanca en una calle de Fuerteventura
Tracking Pixel Contents