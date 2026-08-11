Todos pendientes del cielo: la amenaza de nubes obliga a cambiar planes y mantiene en vilo a millones de personas ante el eclipse del siglo

Solo faltan unas horas para la llegada del primer eclipse total de Sol en más de un siglo en España y, en vísperas del gran acontecimiento, todas las miradas se dirigen al cielo. El lienzo celeste no solo será el escenario del llamado "espectáculo astronómico del siglo", sino que, además, también será la gran incógnita de la que dependerá la visibilidad final del fenómeno. Lo que más preocupa, afirman los expertos, es la posible aparición de nubes en algunos puntos de la cornisa cantábrica y del litoral Mediterráneo, entre ellos el sur de Catalunya. Los especialistas afirman que, aunque los modelos apuntan a un riesgo de nubes de hasta el 70% en algunas zonas, "todavía hay mucha incertidumbre" sobre cómo serán estas nubes y cuánto enturbiarán la experiencia del eclipse. Ante la duda, son muchos los ciudadanos que preparan cambios de itinerarios de última hora para esquivar los nubarrones y poder presenciar el fenómeno en todo su esplendor, lo que puede complicar aún más el reto de la movilidad en una jornada en la que se prevén 1,5 millones de viajes.

El último boletín especial emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en vísperas del eclipse apunta a que este miércoles, especialmente a partir de la tarde, se espera una jornada de tiempo estable y cielos entre poco nubosos y despejados en buena parte de la meseta norte y centro de la Península. Los análisis indican que las zonas con mayor probabilidad de nubes bajas son Asturias y Cantabria, donde este fenómeno podría ocultar buena parte del eclipse. También se está siguiendo la posible aparición de nubes de tormenta a partir del mediodía en zonas montañosas del este peninsular, así como en algunos puntos del área mediterránea, "donde los restos de esa nubosidad podrían entorpecer la visión del eclipse por estar el sol muy bajo y situarse esas nubes al oeste". En Catalunya, Meteocat también afirma que la nubosidad podría enturbiar la visión del eclipse desde algunos puntos del litoral sur, aunque aún no está claro en qué grado.

Mapa de Aemet que muestra la probabilidad de nubes durante el eclipse.

Según explica el meteorólogo Rubén del Campo, "aunque las predicciones elaboradas a menos de 24 horas vista ya tienen un margen de garantía muy aceptable", todavía no podemos hablar de "certezas", ya que "los modelos de predicción del tiempo aún están sujetos a una parte de incertidumbre" y no siempre es fácil pronosticar el avance de algo tan complejo como las nubes. En una conversación con EL PERIÓDICO, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología reconoce que todavía es muy difícil precisar en qué zonas crecerán nubes de tormenta durante la tarde del eclipse y "qué áreas se verán afectadas por los restos de esa nubosidad". Así que al final todo dependerá de una mezcla de meteorología y azar. Y en función de cómo interactúen estos factores, la experiencia del eclipse podría cambiar para millones de personas.

Amenaza de nubarrones y cambio de planes

El riesgo de nubes está ahí, pero, según recuerdan los expertos, aun en el peor de los escenarios, el eclipse podrá verse. "Aun con cielos nublados se va a poder disfrutar del fenómeno. La diferencia será que, en vez de observar con nitidez cómo se va ocultando la corona solar, se percibirá cómo anochece de golpe", afirma Juan Cruz Cigudosa, secretario de Estado de Ciencia y jefe de la comisión creada por el Gobierno para coordinar la logística del eclipse. En esta misma línea se pronuncia José Miguel Viñas, de Meteored, quien reafirma que, en caso de nubes, además de apreciarse un oscurecimiento del cielo, "durante la totalidad todo se impregnará de una luz cenicienta bastante extraña, distinta a la que ocurre cada día cuando se pone el sol y se acerca la noche". Y será así como, aun con nubes, también se podrá vivir el eclipse.

"Aun si hay nubes, durante la totalidad todo se impregnará de una luz cenicienta bastante extraña, distinta a la que ocurre cada día cuando se pone el sol y se acerca la noche" José Miguel Viñas — Meteorólogo

La amenaza de nubarrones está llevando ya a muchos a cambiar de planes a última hora. Hace ya un año que Javier y su mujer Teresa reservaron casa en Asturias y entradas para un mirador para poder ver el eclipse. Sin embargo, ahora, a tan solo unas horas de la llegada del evento, han decidido cambiar de planes. "Vamos a conducir hasta León, donde parece que el tiempo será más favorable. Saldremos a las seis de la mañana y llevaremos provisiones por si regresamos a la madrugada siguiente", afirma la pareja con la convicción de que "vale la pena sacrificarse si el premio es ver el eclipse del siglo".

También comparte esta misma opinión Adrián, quien, según explica a este diario, había planeado viajar desde Barcelona hacia el Delta de l’Ebre para ver el fenómeno, pero, al final, ante el riesgo de nubes, se ha decantado por ir a Lleida. "Prefiero conducir de más y no perderme el eclipse a verlo desde un sitio donde podría quedar cubierto", comenta el joven, quien, consciente de los más de 1,5 millones de desplazamientos previstos durante la jornada, afirma que emprenderá el viaje "como tarde al mediodía, tan pronto como salga de trabajar". "Quiero aprovechar que nos han dejado salir antes para ver el eclipse", comenta entre risas mientras explica que sus amigos tomarán la decisión mañana mismo en función de cómo se plantee la situación.

Eclipse a 40ºC

Más allá de las nubes, los expertos coinciden en que el gran riesgo meteorológico de la jornada será el calor. Un total de 15 comunidades autónomas tendrán que activar los avisos por altas temperaturas durante esta jornada ante la previsión de que sus termómetros superen los 35ºC y, en algunos casos, incluso los 40ºC. En Catalunya, Meteocat ha activado avisos por altas temperaturas en la zona de Ponent de Lleida, donde coinciden varios puntos de la franja de totalidad, ante máximas que también podrían llegar a los 40ºC.

Las autoridades piden extremar precauciones ante esta situación, ya que las horas de máximo calor del día podrían coincidir con la llegada de millones de personas a los puntos de observación. Los modelos apuntan a que, alrededor de las 20.30, en el momento cumbre del evento, las temperaturas podrían empezar a aflojar, pero, aun así, seguirán estando en valores muy altos para la época.

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Una quincena de comunidades autónomas, incluida Catalunya, activarán este miércoles avisos por calor ante valores por encima de los 35ºC y máximas que podrían rozar los 40ºC

El cielo nocturno también reivindicará este miércoles parte de su protagonismo, ya que, al finalizar el eclipse, la caída del sol dará paso a la noche mágica de las Perseidas. La lluvia de estrellas más espectacular del verano, en la que se pueden observar hasta 200 meteoros por hora, pondrá el broche final a una jornada con la vista puesta en el cielo en la que, por una vez, al menos durante unos instantes, todas las miradas se centrarán en admirar la belleza del cosmos. Las autoridades recomiendan quedarse a disfrutar del espectáculo nocturno para escalonar lo más posible el regreso a casa y evitar eventuales colapsos en las carreteras. Sobre todo porque, ante los cambios de planes de última hora causados por la amenaza de nubarrones, no está aún claro cómo el vaivén de la "eclipsemanía" afectará a la movilidad.