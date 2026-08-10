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Última hora y actualidad sobre los incendios en España
Las llamas en Niebla han recorrido un perímetro de 44 kilómetros con unas 8.000 hectáreas, presentan dos frentes activos y mantienen desalojadas a un total de 467 personas
La semana comienza con riesgo de incendios extremo en varios puntos de la península, con especial preocupación en los fuegos que siguen activos en Huelva, con 8.000 hectáreas afectadas -no todas quemadas- y cerca de 500 personas desalojadas, Castellón y Segovia.
Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.
Fuente: El Periódico
Los vecinos de Catí evacuados ya pueden volver a sus viviendas
Los vecinos de Catí que fueron evacuados este domingo por el incendio forestal en esta zona de Castellón ya pueden regresar a sus viviendas debido a la buena evolución que presentan las labores de extinción. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que se ha desplazado al Puesto de Mando Avanzado del incendio, en Tírig, ha anunciado que la evolución del incendio continúa siendo favorable, de modo que los habitantes de Catí pueden volver a sus casas sin ningún tipo de restricción.
Ordenan evacuar a los 300 habitantes de El Madroño (Sevilla)
La Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla ha ordenado evacuar a los casi 300 habitantes de El Madroño (Sevilla) ante la cercanía del incendio forestal iniciado el pasado jueves en Niebla (Huelva), que afecta a un perímetro de 20.000 hectáreas. En sus redes sociales, el Ayuntamiento ha informado de que se ha dado orden de evacuación de El Madroño y sus cuatro aldeas (El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villagordo), cuyos habitantes se desplazarán "en calma y de forma ordenada hacia el Centro de Participación Activa de El Castillo de las Guardas ubicado en calle Camino de Peñaluenga".
20.000 hectáreas afectadas en Niebla
El incendio declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva) presenta este lunes otra jornada de "extrema complejidad" por los cambios de viento después de haber recorrido ya un perímetro que supera las 20.000 hectáreas, 12.000 más que ayer. Así lo ha avanzado en declaraciones a los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, quien ha incidido en que este fuego es "una carrera de fondo y con obstáculos cada vez más difíciles, sobre todo porque es un incendio que en ningún momento ha abierto ninguna ventana de oportunidad para atajarlo".
Mantienen el desalojo de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute
Los vecinos de los municipios segovianos de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute seguirán desalojados durante las próximas horas como consecuencia del incendio de Navas de San Antonio, que en las últimas horas ha evolucionado a una mejor situación, aunque el temor se centra en el viento de las próximas horas. Un total de 176 personas pasaron la noche en los puntos de acogida habilitados en El Espinar, Zarzuela del Monte y Villacastín, aunque hubo más evacuados que acudieron a estos lugares para cenar y posteriormente se desplazaron a viviendas de familiares o segundas residencias.
Más de 150 efectivos combaten el incendio de Niebla
Más de 150 efectivos apoyados por maquinaria y un helicóptero combaten desde primera hora de esta mañana el incendio forestal declarado la tarde del pasado jueves en Niebla (Huelva), que continúa activo tras afectar a más de 8.000 hectáreas y mantiene a 474 personas desalojadas. Según ha informado el Infoca a través de redes sociales el dispositivo inicialmente dispuesto para las primeras horas de este lunes está compuesto por 150 efectivos, once autobombas, diez buldóceres y un helicóptero semipesado y se prevé que vaya aumentando el número de aeronaves escalonadamente durante la mañana.
Controlado uno de los incendios de Rodeiro (Pontevedra)
La Consellería do Medio Rural ha dado por controlado el incendio forestal de Rodeiro-Carboentes, que afecta a una superficie de alrededor de 20 hectáreas, mientras que el otro fuego que se registra en el municipio pontevedrés permanece estabilizado, con 20 hectáreas quemadas, y el de Baltar (Ourense), que calcina 120 hectáreas, sigue controlado. Según los últimos datos ofrecidos por el departamento autonómico, el incendio que se originó en la parroquia de Carboentes quedó controlado a las 22.48 horas de este domingo tras haberse iniciado el sábado sobre las 16.00 horas.
Castilla y León, pendiente de los fuegos de Segovia
La evolución de los incendios forestales en Segovia, el de Navas de San Antonio con dos localidades evacuadas y el de Revenga, una reproducción azuzada por el viento y el calor, centran la atención por su gravedad este lunes en Castilla y León, donde se mantiene activo un fuego en Quintela (León), estabilizado otro en Betarres (Burgos) y continúan los trabajos en el de Burgohondo (Ávila). El incendio de Navas de San Antonio, que este domingo se elevó a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 ante la necesidad de evacuación preventiva de las localidades de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute, ha afrontado en las últimas horas una evolución favorable al frenarse las fuertes rachas de viento del domingo.
Medios aéreos se incorporan al incendio de Tírig
Dieciocho medios aéreos han comenzado a incorporarse a los trabajos de extinción del incendio forestal de Tírig (Castellón), tras la tercera noche de ataque terrestre por parte de los bomberos del Consorcio provincial para avanzar en el control del fuego, declarado el pasado viernes a última hora de la tarde. Las tareas se han centrado esta noche en la combinación del ataque directo y el uso del fuego técnico, según han indicado desde el Consorcio de bomberos de Castellón.
Fuego técnico y maquinaria pesada, armas para combatir el fuego de Niebla durante la noche
Consolidar una línea de defensa en la zona norte para frenar el avance del incendio forestal de Niebla (Huelva), activo después de tres días, y asegurar el perímetro de las poblaciones desalojadas es el objetivo del dispositivo de extinción para lo que se usará fuego técnico y maquinaria pesada y se contará con más de 600 efectivos.
Así lo ha indicado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en declaraciones a los medios en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) tras la última reunión del comité de operaciones.
Sanz ha señalado que las complejas condiciones meteorológicas y la reactivación de focos secundarios mediante fenómenos convectivos, que "convierten a cualquier escenario en imprevisible", han dificultado los trabajos de extinción -con un perímetro recorrido de 8.000 hectáreas-, en una jornada que ha calificado de "difícil y compleja".
El incendio de Navas de San Antonio (Segovia)evoluciona favorablemente tras amainar viento
El incendio forestal declarado en el término municipal de Navas de San Antonio (Segovia) evoluciona favorablemente a última hora de este domingo, después de que el operativo de extinción haya podido trabajar con mayor eficacia una vez superado el peor momento de la tarde, cuando las rachas de viento alcanzaron mayor intensidad.
El fuego ha avanzado con rapidez por las zonas de pasto, en un paisaje salpicado de encinas y grandes bloques de granito que han condicionado las labores de extinción. Cuando las llamas alcanzan las encinas, la intensidad del incendio y la cantidad de humo aumentan notablemente, mientras que las formaciones rocosas dificultan el acceso de los equipos a determinadas zonas.
Además, el fuego puede permanecer activo bajo los grandes bloques de granito, donde continúa quemando vegetación de forma más lenta, pero con capacidad para generar nuevos focos si el viento vuelve a intensificarse antes de que se consiga apagar completamente.
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